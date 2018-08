El Apertura entra a su fase final. A falta de dos fechas para que concluya, Sporting Cristal y Alianza Lima mantienen la lucha por alcanzar el título del torneo. Los celestes son líderes con 28 puntos, cinco más que los íntimos, que tiene partidos menos.

Y, el título podría definirse este sábado porque tanto rimenses y victorianos juegan ese día, pero en diferente hora. Si Sporting Cristal gana y Alianza Lima pierde, el título se irá para el equipo de Mario Salas.

Pero no solo hay lucha por alcanzar el título. También por escaparse de la baja. Los equipos que están en zona de descenso quieren sumar la mayor cantidad de puntos para estar tranquilos en el Torneo Clausura.

Programación de la fecha 14 del Torneo Apertura

Sábado 18 de agosto



Binacional vs. Sporting Cristal

Hora: 1:00 p.m.

Estadio 25 de Noviembre - Moquegua

Árbitro: Víctor Hugo Carrillo



Ayacucho vs. Deportivo Municipal

Hora: 3:30 p.m.

Estadio Molina Robles - Huanta

Árbitro: José Mendoza



Sport Huancayo vs. Alianza Lima

Hora: 8:00 p.m.

Estadio Huancayo - Huancayo

Árbitro: Michael Espinoza

Domingo 19 de agosto



San Martín vs. Comerciantes Unidos

Hora: 11:15 a.m.

Estadio Alberto Gallardo - Lima

Árbitro: Jorge Panta



Cantolao vs. Melgar

Hora: 1:30 p.m.

Estadio: Miguel Grau - Callao

Árbitro: Miguel Santiváñez



Universitario vs. Garcilaso

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Nacional - Lima

Árbitro: Edwin Ordóñez



Sport Rosario vs. Sport Boys

Hora: 6:15 p.m.

Estadio: Rosas Pampa - Huaraz

Árbitro: Luis Seminario



Unión Comercio vs. UTC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: IPD Moyobamba

Árbitro: Gherson Huiman



Así quedó la tabla de posiciones en la fecha 13 del Apertura