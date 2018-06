Doña Peta, la madre de Paolo Guerrero , habló sobre las declaraciones que dio sobre Claudio Pizarro cuando el Tribunal Arbitral del Deporte sancionó con 14 meses de suspensión al delantero de la Selección Peruana .

En un primer momento la mamá de Paolo Guerrero dijo que ambos jugadores son amigos. "Ellos son amigos. Se respetan como futbolistas", explicó Doña Peta en ATV.

Cuando se le preguntó si se arrepentía de culpar a Claudio Pizarro por lo que sucedía con su hijo dijo: “No es que me arrepienta, pero las cosas tampoco se daban así. Quizá se me fue y pido disculpas, pero no era el momento".



"¿Qué podía pensar? Para mí, era una campaña que estaban haciendo y a Paolo Guerrero lo estaban hundiendo”, añadió la mamá del delantero.

Doña Peta dijo que hay futbolistas de selección y de club y hay que darse cuenta de eso. "Hay que analizar eso, Paolo es futbolista de selección y club”, expresó.

