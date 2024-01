Este martes, Perú vs. Uruguay juegan EN VIVO y EN DIRECTO por la tercera fecha del Preolímpico Sub 23 de Venezuela desde el estadio Polideportivo Misael Delgado. Sin duda, un duelo crucial para ambas escuadras, las mismas que poseen escasas posibilidades de meterse en la siguiente ronda del evento deportivo que brindará dos cupos para los Juego Olímpicos de París. Los de ‘Chemo’ Del Solar llegan tras vencer 1-0 a Chile y perder 2-0 y 1-0 contra Argentina y Paraguay, respectivamente, por lo que esperan cerrar su participación con un triunfo ante los de Marcelo Bielsa, quienes aún no saben lo que es sumar en el certamen.

Posibles alineaciones

Perú: Diego Romero; Anderson Villacorta, Erick Noriega, Rafael Lutiger, Emilio Saba, Marco Huamán; Alessandro Burlamaqui, Álvaro Rojas, Diether Vásquez; Juan Pablo Goicochea y Guillermo Larios.

Uruguay: Rodríguez, Ponte, Marichal, Homenchenko, Rodríguez, Araújo, Chagas, Palacios, De los Santos, Abaldo y Rodríguez.

Diego Romero regaló sus guantes a un niño hincha de la Selección Peruana. (Video: Selección Peruana)