Oliver Sonne es uno de los jugadores más queridos y aclamados de la Selección Peruana. Desde que pisó suelo nacional por primera vez, no ha dejado de recibir amor por parte de los hinchas. Por fin logró debutar con la ‘Bicolor’ en 2024 y ahora está llevando clases intensivas de español para mejorar la comunicación con sus compañeros y el comando técnico. Está comprometido con la ‘Blanquirroja’ y no deja de demostrarlo. Y este miércoles, en una entrevista, el danés confesó cuáles fueron sus primeros sentimientos cuando se enteró que podía jugar en Perú. También habló sobre otros temas vinculados al combinado patrio.

En primer lugar, el futbolista del Silkeborg IF le dijo a Pase Filtrado que entró el “shock” al saber que podía jugar para la Selección Peruana. “Nunca consideré que podía ir y jugar por Perú. No sabía que había esa oportunidad. Así que, obviamente, cuando fui contactado por primera vez, estuve muy emocionado, también un poco nervioso. Mis primeros sentimientos fueron de mucha felicidad y emoción”, sostuvo.

Cuando le consultaron por el motivo que lo hace venir al Perú para ponerse la ‘Bicolor’, Sonne comentó lo siguiente: “El mayor motivo fue obviamente todo el amor que recibí desde el inicio. Puedo sentir al país y todo el apoyo que me dieron desde el primer momento. Y la mirada que me dio mi abuela cuando le dije que había una oportunidad, derritió mi corazón”.

Acerca del recibimiento que tuvo por parte de sus compañeros, Oliver dijo que todos fueron “muy dulces”. “Llegué cuando teníamos la cena y tuve que conocer al grupo, al entrenador y a todos. Así que fueron muy dulces conmigo. Todos los chicos me abrazaron y me dijeron ‘bienvenido’. Como todos sabemos, Yotún es un tipo abierto, vibrante. Así que me hizo una pequeña broma, que fue buena, para que pueda soltarme un poco porque estaba muy nervioso”, señaló.

El lateral de 23 años también se refirió a Jorge Fossati, el técnico de la ‘Bicolor’. “Ha demostrado que tiene un gran conocimiento del fútbol. Es muy inteligente y obviamente sus ideas están funcionando y me gustan. Me gusta que estemos intentando algo más. Si miras los dos últimos partidos, creo que lo hicimos bien. Con todo respeto a los países que enfrentamos, debíamos ganar esos partidos y lo hicimos. Lo hicimos teniendo mucha confianza y actitud y creo que eso es algo que también trae Fossati”, manifestó.

Finalmente, Sonne se pronunció sobre el momento en que los aficionados peruanos comenzaron a corear su nombre en el Estadio Alejandro Villanueva, en el duelo ante Nicaragua. “Siempre sentimos presión cuando jugamos al fútbol, pero el amor que me dieron fue una locura. De verdad respeto eso. Y claro que me dio una energía para salir a jugar, porque fueron muy buenos y amorosos conmigo. Sentí como si hubiera jugado allí los últimos diez años, a pesar de que fue mi debut”, concluyó.





¿Cuál es el grupo de Perú en la Copa América?

Luego del sorteo realizado en Miami, la Selección Peruana quedó ubicada en el Grupo A junto a las selecciones de Argentina, Chile y Canadá. El conjunto canadiense fue el último en clasificar, tras vencer por 2-0 a Trinidad y Tobago por el Repechaje de la Nations League CONCACAF. El debut de la ‘Blanquirroja’ será ante la ‘Roja’ de Ricardo Gareca. A continuación, te dejamos el fixture del Grupo A.





Fixture del Grupo A en la Copa América 2024

Fecha 1

Argentina vs. Canadá / 20 de junio en Atlanta

Perú vs. Chile / 21 de junio en Texas

Fecha 2

Chile vs. Argentina / 25 de junio en Nueva Jersey

Perú vs. Canadá / 25 de junio en Kansas

Fecha 3

Argentina vs. Perú / 29 de junio en Miami

/ 29 de junio en Miami Canadá vs. Chile / 29 de junio en Florida





