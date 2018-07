Edison Flores: ¿Qué dijo tras ser elegido miembro de mesa en las Elecciones 2018? [FOTOS]

Edison Flores fue elegido como Secretario en el sorteo que realizó la ONPE, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018, que se desarrollará el domingo 7 de octubre.

De hecho, Edison Flores no podrá cumplir con la función de Secretario, debido a que labora en el extranjero. El ‘Orejas’ pagará dos multas: a) porque no acompañará a los miembros de mesa; b) porque no votará en el proceso electoral.

“Pagaré multa y salí elegido Secretario”, respondió Edison Flores a las preguntas que le realizó uno de sus seguidores en Instagram.

Los mundialistas que salieron sorteados como miembro de mesa en las Elecciones 2018

Por otro lado, el ‘Orejas’ reveló que por el momento no anhela con ser técnico después de colgar los botines. ¿Cambiará de decisión?