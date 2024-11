“El entusiasmo que tenemos por llegar por primera vez a un Mundial Sub 20 no nos lo quita nadie”, declaró José Guillermo del Solar, entrenador de la Selección Peruana Sub 20, esta semana. El equipo patrio está entrenando arduamente de cara al Sudamericano que se disputará a inicios de 2025 y ‘Chemo’ confía en que podrán lograr el objetivo. En medio de las prácticas, antes de viajar a Uruguay para jugar un par de amistosos, el DT de 56 años sumó a un nuevo integrante a su equipo. Se trata del portugués Jorge Couto Reis, entrenador de talentos de FIFA.

Este miércoles, en los entrenamientos en Campo Mar, complejo deportivo de Universitario de Deportes, se pudo ver al luso observando detenidamente los trabajos que realizaban los jugadores. Jorge ahora es parte de la Unidad Técnica de Menores de la FPF que encabeza ‘Chemo’. A partir de 2025 comenzará su labor de forma oficial.

El técnico portugués empezó su carrera dirigiendo a menores en clubes europeos como Porto y FC Barcelona. Una de sus últimas funciones fue en la Selección de Camerún, donde trabajó con los juveniles. En su perfil de X (antes Twitter) se presenta como entrenador profesional UEFA. Sin duda, será un gran aporte para el equipo de Guillermo del Solar.

Cabe mencionar que ‘Chemo’ convocó a 40 jugadores al microciclo de cara a los cuatro amistosos que disputará en noviembre, que ayudarán a definir al equipo que disputará el Sudamericano Sub 20. Entre los nombres más destacados están Juan Pablo Goicochea (Platense), Bassco Soyer (Alianza Lima), Víctor Guzmán (Alianza Lima), Maxloren Castro (Sporting Cristal) y Adriano Neciosup (Flamengo).

La palabra de los seleccionados

Juan Pablo Goicochea, delantero de la Bicolor Sub 20, señaló que confía en que obtendrán buenos resultados en el Sudamericano Sub 20. “Tengo bastantes expectativas en este Sudamericano Sub 20, porque considero que tenemos un grupo humano muy bueno. Poco a poco nos estamos conociendo, sobre todo con los chicos que vienen de afuera. Realmente confío mucho en mis compañeros y no dudo que nos irá bien”, dijo el jugador de Platense.

“Soy un jugador que deja todo en la cancha, que va a pelear siempre por el equipo. Sin duda jugar en el extranjero considero que me está ayudando bastante para mi rendimiento profesional”, agregó el joven futbolista.

Álvaro Rojas, figura de Universitario en el Torneo de Reservas, por su parte, aseguró que uno de sus referentes es Christian Cueva. “Siempre he me ha gustado jugar de interior, tener recorrido más para adelante, también puedo apoyar a la marca, pero me gusta ser un jugador más suelto. Mis referentes son Horacio Calcaterra y Jairo Concha, que comparto con ellos, y en Selección, aunque ahora no está, admiro mucho el juego de Cueva”, destacó.

¿Cuándo son los próximos amistosos de Perú?

La Bicolor Sub 20, consciente de que necesita más amistosos pensando en el Sudamericano, pactó dos partidos ante Uruguay y otros dos ante Chile. Los duelos ante el combinado ‘charrúa’ serán el 12 y 14 de noviembre en Montevideo; mientras que los encuentros ante la ‘Roja’ serán el 17 y 19 de noviembre, el primero Valparaíso y el segundo en Santiago. Uruguay está en el mismo grupo que Perú en el Sudamericano, por lo que estos partidos serán una verdadera prueba de fuego para nuestros compatriotas.

¿Cuál es el formato del Sudamericano Sub 20?

A diferencia de ediciones anteriores, en esta ocasión serán cinco selecciones sudamericanas las que clasificarán al Mundial de Chile 2025, ya que la ‘Roja’ tiene un cupo asegurado por ser el anfitrión. Es una oportunidad que la Bicolor Sub 20 deberá aprovechar para clasificar al torneo por primera vez en su historia. Cabe recordar que hay dos grupos y las mejores tres selecciones de cada uno avanzarán al hexagonal final. En esta etapa, los cuatro mejores clasificados son los que sacarán boleto para la Copa Mundial de la FIFA. Perú contará con el apoyo de la hinchada, que espera que por fin el sueño de ir al Mundial Sub 20 se haga realidad.





