A pesar de que el cierre de las Eliminatorias 2026 tiene a la Selección Peruana fuera de competencia, sin ninguna chance de pelear por el repechaje tras la última derrota por 3-0 a manos de Uruguay, Erick Noriega es de las pocas buenas noticias alrededor del plantel pensando en el futuro. Con un universo de jugadores reducido y la incógnita de cómo nos irá en los próximos procesos, en el crecimiento del volante de Gremio nos invita a imaginarlo como uno de los abanderados del recambio generacional.

Contra los charrúas fue el ancla en el centro del campo y, si bien le costó compensar las deficiencias del planteamiento de Óscar Ibáñez, sumó minutos en su primera titularidad con la ‘Blanquirroja’ y se espera que en el mediano plazo pueda ser el relevo natural de Renato Tapia, e incluso pelearle el puesto. El propio Noriega la tiene clara y lo hizo saber en una reciente entrevista con La Hinchada.

En primera instancia, el ‘Samurái’ habló sobre su presente en el fútbol brasileño y cómo ha asumido su adaptación a un nuevo rigor tras salir de la Liga 1. En su análisis, valoró este momento como uno de los mejores de su carrera, en donde espera consolidarse en Gremio para que esa experiencia le sirva de mucha ayuda en la ‘Bicolor’.

“Yo creo que me está dando mucha experiencia el hecho de estar en una liga tan competitiva. Estoy pasando por un momento bastante lindo en mi carrera, el estar en esta liga me va a ayudar muchísimo para yo poder mejorar muchas dentro del fútbol y fuera también, para aportarle a la selección”, afirmó en el programa de Onda Cero.

Erick Noriega debutó oficialmente con la Selección Peruana frente a Colombia. (Foto: ITEA Sports)

“Lo que vengo trabajando día a día, lo que vengo trabajando desde Alianza Lima, lo que venía haciendo en la Copa Libertadores, en la Sudamericana. He tenido partidos bastante importantes, pero tengo que seguir mejorando para tener le puesto en la selección y dar muchas alegrías”, agregó.

Por otro lado, el mediocampista de 23 años asumió que la Selección Peruana no está atravesando por un buen presente tras la eliminación del próximo Mundial, pero espera que estas vivencias le sirvan para tener un rol más protagónico en el proceso hacia la Copa del Mundo del 2030. Está claro que tiene pasta para ser uno de los líderes.

“Es un momento bastante complicado para la selección, quedar fuera del Mundial. Siento que estoy aprendiendo bastante de los más experimentados, de todas las personas que nos rodean aquí e la selección, me están dando muchos consejos para seguir mejorando dentro y fuera del campo”, comentó.

Para Noriega, si continúa demostrando su cualidades en Gremio, eso le permitirá afianzarse en la volante de la ‘Blanquirroja’ para ser uno de los fijos. “Ya estoy en edad de asumir ese rol de ser titular en la selección, ser titular en mi equipo que es uno grande. Tengo que seguir esforzándome para estar en ese nivel”, acotó.

“Recién tengo dos partidos en Gremio, uno de titular que pude jugar contra Flamengo, que fue espectacular. Tengo que seguir demostrando ese nivel, tener esa continuidad en todos los partidos que me toque en este año, para seguir mejorando y llegar a Europa. A la selección quiero aportarle, quiero seguir teniendo más partidos”, puntualizó.

Erick Noriega tiene contrato con Gremio hasta diciembre del 2028. (Foto: Gremio)

