La selección peruana afrontará este lunes una de las pruebas más exigentes de su proceso de renovación cuando enfrente a España en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. A pocas horas del amistoso internacional, el técnico español Luis de la Fuente analizó el encuentro y dejó en claro que el compromiso ante la ‘Blanquirroja’ será una evaluación importante dentro de la preparación de su equipo para el Mundial 2026.

Más allá de tratarse de un encuentro amistoso, el técnico dejó claro que el choque frente a la selección peruana representa una prueba valiosa para medir el rendimiento de varios futbolistas y continuar afinando detalles antes del debut mundialista. España utilizará este compromiso para adaptarse a las condiciones que encontrará en Norteamérica durante la competencia.

“Nos vale para el Mundial. Nos viene bien para lo que será la competición, los viajes. Estamos encatados de jugar en Puebla”, manifestó el entrenador Luis De la Fuente, técnico de España en conferencia de prensa.

Sobre la alineación que utilizará frente a Perú, De la Fuente adelantó que dará minutos a varios jugadores que tuvieron poca participación en el compromiso anterior. Sin embargo, evitó revelar detalles sobre el equipo que tiene pensado utilizar en el debut mundialista ante Cabo Verde.

“La idea es que jueguen más los que no participaron el día de Irak. En mi cabeza está el equipo, pero habrá seguramente cambios. Tengo en mi cabeza cómo iniciar el Mundial si no hay circunstancias adversas. Siempre el fútbol te puede sorprender, pero no diré la alineación de este miércoles”, manifestó el seleccionado de ‘La Roja’

España afrontará el duelo ante Perú con algunas ausencias en las bandas, aunque el técnico señaló que cuenta con suficientes variantes para cubrir esas posiciones. Además, dejó abierta la posibilidad de realizar ajustes tácticos dependiendo de la evolución física de sus jugadores durante los próximos días.

“Tenemos otras alternativas. Hay diferentes registros y veremos cómo va la semana. Lo de Ferran a un lado y Yeremy a otro es una opción. También podría jugar Oyarzabal en banda o Baena”, agregó.

Finalmente, uno de los asuntos que generó mayor atención fue la situación de algunos jugadores que continúan recuperándose de problemas físicos. Luis de la Fuente explicó que existe optimismo respecto a la evolución de Nico Williams, Lamine Yamal y Víctor.

“Nico, Lamine y Víctor están cumpliendo con los plazos de recuperación. Estaba previsto que estos días hicieran trabajo más específico. Si siguen en esta evolución, creo que estarán disponibles. Las indicaciones de médicos y preparadores físicos nos invitaban a pensar que no vinieran. Si no hay inconvenientes, pueden estar el día 15. Para empezar, es más complicado. Pero creo que estarán los tres. Los tres que se han quedado en Chattanooga están dentro de los plazos. Cada uno tenía su proceso. La lesión de Lamine era distinta, también su duración. Pero lo más importante es que, dentro de los plazos, ahora mismo está en disposición de ser alineados”, sentenció el DT de España en conferencia de prensa.

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