Una noticia inesperada comenzó a dar la vuelta al mundo futbolero: el FC Barcelona podría jugar un amistoso en Perú antes de cerrar el año. El rumor, que tomó fuerza durante las últimas horas en medios españoles, ha generado distintas reacciones entre periodistas y fanáticos, pues significaría el regreso de una potencia europea al país tras largos años. Aunque la propuesta aún no ha sido confirmada por el club catalán, desde España ya se habla de cifras millonarias y de los motivos que estarían empujando a la directiva ‘azulgrana’ a aceptar la oferta, en medio de una situación económica complicada.

El periodista Albert Fernández fue uno de los primeros en pronunciarse al respecto, calificando la propuesta como una “oferta bastante inesperada”. Según la información que circula en España, al Barcelona le habrían ofrecido entre 7 y 8 millones de euros por disputar el amistoso en suelo peruano, una cifra superior a la que iba a recibir por su frustrado partido en Miami ante el Villarreal.

Por su parte, el también periodista Fernando Polo detalló que la decisión de analizar esta posibilidad responde a la necesidad de ingresos inmediatos. “Hace falta dinero. Se cayó el partido de Miami y se renunció a un amistoso en Libia que acabó jugando y cobrando el Atlético de Madrid”, explicó, asegurando además que los capitanes y el entrenador Hansi Flick ya fueron informados sobre la propuesta por el propio Joan Laporta.

El diario Marca fue uno de los primeros en publicar una nota al respecto, señalando que el club “estudia disputar un amistoso en Perú para despedir el 2025”. Según este medio, el partido se jugaría después del duelo ante el Villarreal, probablemente el 22 de diciembre, y serviría como una oportunidad para cerrar el año con una fuente adicional de ingresos. Incluso se menciona que el rival podría ser Universitario de Deportes o, en su defecto, la Selección Peruana.

Marca reaccionó así al posible amistoso del Barcelona vs Perú | Foto: SS Marca

Diario AS también se sumó a la cobertura, destacando que el Barcelona “podría recuperar en Perú los ingresos que perdió con Miami”. Según su versión, el club catalán evalúa aceptar la oferta por la atractiva suma de dinero ofrecida, en un momento donde la tesorería necesita liquidez urgente para cumplir con el Fair Play financiero y otras obligaciones económicas del mandato de Laporta.

Diario AS reaccionó así al posible amistoso del Barcelona vs Perú | Foto: SS Diario AS

En tanto, Mundo Deportivo aportó más detalles sobre las gestiones internas del club. Según este medio, Laporta se reunió con Deco, Flick y los capitanes para informarles sobre la posibilidad del viaje, explicando que sería una actividad puntual antes del parón navideño. Además, el club ya estaría coordinando con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) para definir los plazos laborales del plantel, pues los jugadores tienen derecho a descanso en esas fechas.

Desde Perú, la información fue confirmada parcialmente por el periodista Gustavo Peralta, quien aseguró que el rival elegido sería la Selección Peruana. De concretarse, el amistoso se disputaría en el estadio Monumental de Ate, con la presencia de figuras como Robert Lewandowski, Pedri, Frenkie de Jong y Lamine Yamal, entre otros. La misma empresa que organizó el Universitario vs. Inter Miami estaría detrás del evento.

Eso sí, al no ser fecha FIFA, la ‘Bicolor’ no podría contar con todos sus jugadores internacionales. En ese caso, el técnico interino Manuel Barreto tendría que recurrir a elementos del torneo local y algunos futbolistas libres o en vacaciones. Aun así, el impacto mediático sería enorme, marcando un hecho histórico para el fútbol peruano.

Por ahora, el Barcelona mantiene silencio oficial, pero en España la expectativa crece. Lo que para muchos era solo un rumor, empieza a tomar forma como una posibilidad real. Si se concreta, sería un cierre de año soñado para los hinchas peruanos, que tendrían la oportunidad de ver a uno de los clubes más grandes del mundo en Lima.

