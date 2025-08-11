La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció oficialmente la incorporación de José Bellina como nuevo Jefe de la Secretaría Técnica Deportiva, un cargo que tendrá un rol transversal en el trabajo de todas las selecciones nacionales. La designación llega en un momento de cambios internos, apenas unas semanas después del nombramiento de Jean Ferrari como Director General de Fútbol. Bellina, recordado por su paso como gerente deportivo de Alianza Lima, asume esta responsabilidad tras cerrar un ciclo importante en el club íntimo, donde consiguió logros significativos y trabajó en la planificación de planteles competitivos. Su llegada forma parte de la estrategia de reestructuración institucional que busca implementar la FPF para optimizar la gestión deportiva en todas las categorías.

La confirmación del cargo se hizo a través de las redes oficiales de la Federación, que acompañó el anuncio con un mensaje de bienvenida: “Bienvenido, José Bellina. Quien asume la jefatura de la Secretaría Técnica Deportiva, contribuyendo de manera transversal con todas las selecciones nacionales en el marco de nuestra reestructuración institucional”.

Bellina llega a reemplazar un puesto clave que coordinará directamente con otras áreas de la FPF, incluyendo la Unidad Técnica de Menores, liderada por Manuel Barreto. La labor en conjunto buscará establecer lineamientos claros para el desarrollo de futbolistas desde las divisiones inferiores hasta la selección absoluta.

Su trayectoria más reciente estuvo ligada a Alianza Lima, institución en la que trabajó durante cinco años como gerente deportivo. Bajo su gestión, el club logró el bicampeonato nacional en 2021 y 2022, además de reforzar su presencia en torneos internacionales.

En la segunda mitad de 2024, Bellina regresó a la gerencia deportiva íntima para trabajar junto a Franco Navarro en el armado del plantel que compite actualmente en los octavos de final de la Copa Sudamericana y pelea el primer lugar del Torneo Clausura.

José Bellina fue Gerente Deportivo en Alianza Lima (Foto: @alianzalima)

Su salida de Alianza Lima para sumarse a la FPF se da en un contexto particular, marcado por las tensiones entre la directiva aliancista y la presidencia de Agustín Lozano, debido a los enfrentamientos en torno a los derechos de televisión.

Para la FPF, el arribo de Bellina representa sumar a un perfil con experiencia en gestión deportiva, manejo de planteles y planificación a largo plazo, competencias necesarias para impulsar el desarrollo de las selecciones nacionales en un calendario internacional cada vez más exigente.

Con su incorporación, la FPF completa una dupla estratégica junto a Jean Ferrari para encaminar la nueva estructura del fútbol peruano. El reto, ahora, estará en traducir estos cambios administrativos en mejoras deportivas concretas, que permitan a la ‘Bicolor’ competir de igual a igual con el resto de selecciones en todas sus categorías.

TE PUEDE INTERESAR