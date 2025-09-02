A puertas de la última fecha doble de Eliminatorias al Mundial 2026 y el fin de un nuevo ciclo para la Selección Peruana, desde la Bicolor ya piensan en armar un equipo más competitivo y de ‘sangre joven’ para enfocarse en la Copa del Mundo del 2030. En ese sentido, hay un nombre que entró en escena: Felipe Chávez. El volante de las divisiones menores de Bayern Múnich cuenta es elegible para futuras convocatorias; sin embargo, su ausencia en el pasado Sudamericano Sub-20 despertó dudas. Carlos Silvestri, actual DT de la escuadra, aclaró el panorama.

“Felipe Chávez puede estar en la Selección. Quisimos contar con él, hicimos todo lo posible, pero apareció con el equipo principal y quiso mostrarse en el plantel profesional. Ya hablé con él, hay interés y seguramente más adelante veremos de poder contar con él”, contó en Radio Ovación.

Carlos Silvestri es DT de la Selección Peruana Sub-20. (Foto: FPF)

Si bien no fue parte del Sudamericano Sub-20 de inicios de año -al mando de ‘Chemo’ del Solar-, Silvestri aseguró que hay mucha predisposición por parte del joven de 18 años que ya tuvo la oportunidad de jugar un amistoso con el equipo principal de Bayern Múnich.

“Chávez es muy sincero, sí tiene las ganas de estar y ser parte de este nuevo proyecto. Hemos visto su entusiasmo, ha estado en las reuniones con nosotros y siempre mostró disposición para venir”, aseguró Silvestri, quien va por su segunda experiencia en las divisiones menores de la Bicolor.

Felipe Chávez. (Foto: Getty Images)

En relación al desarrollo de la Sub-20: “Hemos podido entrenar con los chicos hace un par de días, estamos listos para competir mañana. Convocamos jugadores del exterior, de distintas ligas, y hay buen material humano. La aparición de la Liga 3 y el Torneo Sub-18 ha permitido ampliar la mirada sobre futbolistas jóvenes, incluyendo talentos de provincia captados por visorias”.

Por último, Silvestri recordó a Erick Noriega, uno de los futbolistas que dirigió en Comerciantes Unidos cuando el equipo tuvo la oportunidad de llegar a la primera división. El ‘Samurai’ se convirtió en uno de los ejes de la institución, rendimiento que lo llevó a Alianza Lima a mediados del 2024.

“Lo conozco desde que estuvo en Japón y luego en la Liga 2. Cuando lo llevé a Comerciantes ya se veía su confianza y versatilidad. Es un jugador con mucho carácter, podía ocupar varias posiciones. Llegó a Alianza y demostró su categoría; tiene un talento natural”, contó.

Erick Noriega llegó a Comerciantes Unidos en 2024. (Foto: Agencias)

¿Cuándo jugará la Selección Peruana Sub-20?

Con la idea de generar mayor ruedo a los futbolistas jóvenes, la Selección Peruana Sub-18 disputará dos partidos amistosos en el mes de setiembre. Bajo la dirección técnica de Carlos Silvestri, la Bicolor se medirá ante la Selección de Guatemala en la Videnita de Chincha.

Los choques serán el miércoles 3 y el viernes 5 de dicho mes, aprovechando también la fecha FIFA. Con 24 jugadores seleccionados, la idea es ir armando una base para los torneos que se vienen en los próximos meses.

Arqueros

Paolo Doneda (AC Milan - Italia)

Fabrisio Mesías (Alianza Lima)

César Bautista (Sporting Cristal)

Defensas

Jussepi García (Alianza Lima)

Phillip Eisele (Eintracht Frankfurt - Alemania)

Joao Cuenca (Sporting Cristal)

Rafael Guzmán (Universitario)

Dylan Maceda (FBC Melgar)

Favio Quiroz (Sporting Cristal)

Jailson Mathey (UCV)

Volantes

Lionel Herrera (AD Cantolao)

Samuel Pereda (Alianza Lima)

Braidy Paz (Alianza Lima)

Francesco Andrealli (Como 1907 -Italia)

Patricio Núñez (FBC Melgar)

Juan Agreda (UCV)

Franco Mendoza (Unión Comercio)

Delanteros

Gabriel Soto (CD Santa Clara - Portugal)

Carlos Saavedra (Comerciantes Unidos)

Alberto Velásquez (FC Midtjylland - Dinamarca)

Maxloren Castro (Sporting Cristal)

Jair Moretti (Sporting Cristal)

Nicolás Rengifo (Universitario)

Jeanpiero Falconí (USMP)

