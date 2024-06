Poco a poco comienzan a sumarse los convocados de la Selección Peruana para entrenar en la Villa Deportiva Nacional (VIDENA), previo a los partidos amistosos ante Paraguay y El Salvador. Gianluca Lapadula arribó este sábado por la tarde con una maleta llena de ilusiones para lo que se viene con ‘la bicolor’. El delantero ítalo-peruano es una de las cartas en ataque de Jorge Fossati y, a pesar de no tener muchos minutos en la temporada, sería parte de los titulares en los encuentros a disputar.

Tras salvar la categoría con Cagliari, Gianluca Lapadula cerró una nueva temporada en Italia. En esta ocasión fue parte de la Serie A y, bajo las órdenes de Claudio Ranieri - quien se retiró del fútbol - ha tenido altos y bajos. Las lesiones fueron un problema para su continuidad y aún no es fijo que seguirá en el club para la próxima temporada.

Sin embargo, cada vez que Cagliari necesitó a Gianluca Lapadula, este siempre rindió de buena manera generando goles en ataque y también anotándolos. En el último periodo marcó cuatro goles en 24 partidos que disputó, incluyendo torneos como Copa Italia y Serie A.

Claudio Raniero y Gianluca Lapadula. (Foto: Getty Images)

Desde Italia, se habla de un posible traspaso por su poca participación: “No ha rendido según lo esperado. Aunque el equipo pudo salvarse, Lapadula no estuvo entre los jugadores más destacados. Su edad, sus constantes lesiones y sus bajos registros podrían abrirle la puerta de salida. Además, ya no está en el equipo Claudio Ranieri, quien lo tenía en alta consideración”.

Por lo pronto, Gianluca se pondrá bajo las órdenes de Jorge Fossati y quiere ser de los más destacados para quedarse en la lista de 26 jugadores que irán a la Copa América, certamen que disputaría por segunda vez en su carrera profesional. En la primera ocasión llegó hasta semifinales, donde ‘la bicolor’ quedó eliminada ante Brasil.

Respecto a su posición, su desempeño lo colocaría como el delantero principal, aunque detrás de él también está Paolo Guerrero. Si bien el delantero de César Vallejo está saliendo de una lesión, la experiencia podría dar un giro importante en la situación. Alex Valera y José Rivera también comparten la nómina de atacantes.





¿Cuándo juegan Perú vs. Paraguay?

El encuentro entre Perú y Paraguay está programado para el viernes 7 de junio desde las 7:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental. Este será el último contacto de los jugadores de la ‘Blanquirroja’ con la hinchada peruana en nuestro país, pues luego viajarán a Estados Unidos para su segundo amistoso internacional y quedar concentrados para afrontar la Copa América 2024.

¿Cuándo juegan Perú vs. El Salvador?

Luego de enfrentar a Paraguay, Perú rivalizará con El Salvador el viernes 14 de junio desde las 7:30 p.m., en un duelo a disputarse en el Subaru Park, ubicado en Chester, Pensilvania (Estados Unidos). Después de este compromiso, Jorge Fossati deberá reducir su lista de 29 jugadores a 26, con los cuales buscará dar pelea en el Grupo A de la Copa América, integrado por Argentina, Chile y Canadá.

¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Luego de disputar sus amistosos previo a la Copa América 2024 –frente a Paraguay y El Salvador, el 7 y 14 de junio, respectivamente–, la Selección Peruana concentrará con los 26 convocados por Jorge Fossati en Estados Unidos. En este certamen continental integramos el Grupo A junto a Argentina, Chile y Canadá –que venció por 2-0 a Trinidad y Tobago en el repechaje de la Concacaf–. El debut será ante la ‘Roja’ de Ricardo Gareca, el 21 de junio en el AT&T Stadium, en Arlington (Texas).





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR