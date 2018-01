Instagram: futbolista de la Selección Peruana se declara fan de 'VBQ' [VIDEO]

Un volante de la Selección Peruana que milita en el extranjero, se declaró fanático de la serie 'Ven Baila Quinceañera'. A través de su cuenta Instagram, el futbolista compartió un video grabado mientras veía la serie.

¿De quién se trata? Nada menos que de Edison Flores quien milita en el Aalborg B. K. de la Superliga de Dinamarca. Desde ese país el 'Orejas' se da tiempo para seguir, capítulo a capítulo, la popular serie nacional que emite noche a noche América TV.

Perú en Rusia 2018: Ricardo Gareca quiere rivales europeos para la bicolor



Edison Flores escribió las siglas con las que también se le conoce a esta serie. "VBQ, lo máximo", escribió el jugador de la bicolor en el video que publicó en su cuenta de Instagra.

En una entrevista con el diario El Comercio, el popular 'Orejas' declaró que se siente cómodo en Dinamarca. "Es otra cultura, un país tranquilo. Lo único que me costó fue el cambio del club y conocer a nuevos compañeros. Pero siempre me ayudaron para que me sintiera a gusto y darme tiempo para adaptarme", dijo.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Instagram: Jefferson Farfán se vacila haciéndole 'huachitas' a sus hijos [VIDEO]

LEE TAMBIÉN