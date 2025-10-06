Si bien la Selección Peruana cerrará el año con tres amistosos en las fechas FIFA de octubre y noviembre, con Manuel Barreto como DT interino, en la Videna se sigue trabajando en la elección del próximo entrenador de la Bicolor con miras al inicio de las Eliminatorias para el Mundial 2030, previsto para el 2027, en busca de darle continuidad al proyecto con miras al futuro y un necesario cambio generacional en el ‘equipo de todos’. Por ello, Jean Ferrari se pronunció por primera vez, luego del fin del proceso al Mundial 2026 y la salida de Óscar Ibáñez, para dar mayores detalles al respecto.

En conferencia de prensa, y al lado de Manuel Barreto, el Director General de Fútbol primero habló de su posición en el organigrama de la FPF. “Yo asumo el reto de elegir a los seleccionadores; tema de convocatorias, elección de futbolistas, divisiones menores, selección mayor, fútbol femenino, para eso están los entrenadores”, señaló el exadministrador de Universitario de Deportes.

Acto seguido, confesó que no ha conversado con ningún futbolista de la selección por decisión propia. “Cuando recién llegué, tuve una presentación en medio de la cancha y di dos palabras. Nada más. Yo respeto el lado del futbolista, he estado 20 años ahí, creo que muchos se olvidaron. Yo respeto esa distancia y diferencia. No cruzo ciertas formas, y he estado de observador en estas dos últimas fechas, No he tenido oportunidad de conversar con ningún futbolista, pero no lo veo tan determinante porque no es mi función”, señaló.

Con respecto a la elección del próximo entrenador de la Bicolor, declaró que “estoy en una primera etapa, que es la de conversaciones, se dan de primera presencial, he tenido un viaje a Argentina y Brasil para tener entrevistas con algunas personas, que han sido productivas, se sacaron conclusiones”.

Manuel Barreto será el entrenador de Perú en los próximos amistosos por fecha FIFA. (Foto: FPF)

Acto seguido, habló de una segunda etapa donde se hace un filtro para ir descartando algunos nombres y manteniendo otros. “Y luego viene la tercera etapa, que es la negociación, pero para ello tiene que pasar las primeras etapas, que es el convencimiento de querer estar acá. Recordemos que en dos años empiezan las Eliminatorias”, agregó Ferrari.

En los últimos días se mencionaron varios nombres para reemplazar a Óscar Ibáñez, quien fue el DT de la Selección Peruana en el cierre de las Eliminatorias. Corrieron rumores de que Luis Zubeldía, hoy entrenador de Fluminense de Brasil, se reunió con gente de la FPF, y en conferencia de prensa le preguntaron específicamente por el nombre de Gustavo Álvarez, semifinalista de Copa Sudamericana con Universidad de Chile.

“En cuanto al tema de mencionar nombres, no creo que sea oportuno ni ético. No solo desde mi lado, sino de las personas con las que he tenido conversaciones, es mejor reservar nombres para no tergiversar ni mal interpretar cosas. Prefiero mantener siempre el hermetismo”, señaló.

Eso sí, dio detalles del perfil y lo que busca. “La elaboración del perfil va con el paladar futbolístico, una cosa es tener un DT para un club y otra para una selección. Yo lo que quiero es volver a nuestras raíces, tener el juego atildado que es nuestro fútbol, junto con la dinámica y la fuerza. Necesitamos un entrenador que calce. Ahí viene el estilo, el 4-3-3 que nos ha caracterizado, que nos ha dado el éxito”, finalizó el también exfutbolista.

Jean Ferrari no confirmó ni descartó a Gustavo Álvarez como opción en la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

