Tras muchas semanas de incertidumebre, finalmente se hizo oficial el anuncio del brasileño Mano Menezes como nuevo entrenador de la selección peruana. Fue un trabajo que tomó mucho tiempo, según contó el director general de Fútbol de la FPF, Jean Ferrari, quien reveló algunos detalles de la negociación con el experimentado estratega y otros perfiles que tenían en carpeta junto a su equipo de trabajo.

Durante una entrevista con el espacio de YouTube ‘Espacio Satélite’, el directivo peruano se refirió también a la motivación de Menezes para tomar las riendas de un combinado nacional que quedó en el penúltimo lugar de las últimas Eliminatorias (solo por encima de Chile) y que quedó eliminado en la fase de grupos en la Copa América de Estados Unidos.

“Esto ha sido un proceso. No fue una elección de un par de días. He tenido la oportunidad de viajar dos veces tanto a Argentina como a Brasil para realizar entrevistas y evaluar perfiles de entrenadores. La conversación no fue con uno, dos o tres técnicos, sino con varios. Desde setiembre empecé con este proceso. Con Mano Menezes hablamos en noviembre. En diciembre tuvimos el primer viaje y en la primera semana de enero el segundo, donde ya se dio la negociación total y se cerró a mediados de enero”, señaló Ferrari.

“La predisposición y las ganas de él de querer estar en la selección peruana fueron realmente importantes. (Menezes) buscaba retomar el posicionamiento que tenía años atrás y quería una selección donde pudiera hacer cambios estructurales, con una idea parecida al fútbol brasileño”, añadió en el mencionado espacio de internet.

Mano Menezes en su conferencia de prensa. (Foto: FPF)

En esa línea, reveló que la decisión pasó por la necesidad de un entrenador que le otorgue equilibrio al seleccionado nacional que en en las últimas competencias no pudo mostrar su mejor nivel, y que carece de nuevos valores para el tan solicitado recambio generacional.

“Buscábamos ser una selección competitiva a nivel élite. También es importante la relación entre las divisiones menores y la selección absoluta. La propuesta de traer a Thiago, su asistente, para trabajar con la Sub-20 es clave y es hacia donde debemos apuntar”, apuntó.

Finalmente, Ferrari se tomó unos minutos para, de alguna manera, responder ante los cuestionamientos a nuevas ideas como ser locales en alguna de nuestras ciudades de altura.

“Acá volvemos al tema del romanticismo. Todo va cambiando y uno tiene que adaptarse. Hoy las selecciones usan todas sus armas. Colombia se fue a Barranquilla, Ecuador juega en la altura de Quito, Bolivia en El Alto, y nosotros seguimos con la cancha hermosa y el camerín perfumado. Cada Eliminatoria es distinta y debemos adaptarnos para competir con potencias”, explicó.

