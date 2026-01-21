A pocos días de acabar el mes de enero, aún no se conoce al nuevo entrenador de la blanquirroja, pese a que Jean Ferrari, director general de fútbol de la selección seruana, había señalado que en la primera semana del año estaría cerrado cerrado el tema, ante la gran expectativa del hincha nacional que ve con esperanza la llegada de un uevo estratega a Videna.

A través de la red social ‘X’, ex Twitter, un usuario recordó esta afirmación, lo que generó la respuesta del aludido directivo de la FPF, quien respondió de manera tajante: “No me conoces”.

Si bien se trata solo de una frase, revela que aún mantiene cierto ánimo de confrontar a quienes lo mencionan y, además, deja abierta la posibilidad a que los dimes y diretes en redes sociales continúen, ya sea con esta persona bajo el alias de ‘El Juego Sagrado’ o cualquier otro.

Cruce de Ferrari con un usuario de redes sociales. (captura de pantalla 'X')

Como se recuerda, en una de sus primeras entrevistas del año, Ferrari comentó sobre el plazo que manejaba para el anuncio del entrenador, luego de viajar a Argentina y conversar con los perfiles que le parecen idóneos.

“Ya la etapa de primero hacer la evaluación ya pasó, la elección de candidatos ya pasó y hoy estoy en etapa de entrevistas”, dijo el pasado 1 de enero al programa ‘Campeonísimo’ de PBO.

“Ya he entrevistado, he tenido conversaciones con algunos y la primera semana de enero estamos ya prácticamente definiendo dentro de las entrevistas al comando técnico”. añadió en el citado espacio televisivo.

Perú, en el último proceso de Eliminatorias tuvo hasta tres entrenadores. Tras el exitoso paso de Ricardo Gareca, se apostó por el peruano Juan Reynoso, quien luego fue reemplazado por el uruguayo Jorge Fossati, quien a su vez dejó el cargo para terminar en el interinato de Óscar Ibáñez.

La blanquirroja quedó en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones con apenas 12 puntos, solo uno más que Chile, colero de la competición.

