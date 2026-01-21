Este miércoles se confirmó algo que era un secreto a voces: la Federación Peruana de Fútbol (FPF) le entregó a los clubes el reglamento de la Liga 1 2026, donde se detalla el aumento a siete cupos de extranjeros y el uso se todos estos de manera simultánea en cancha. De esta manera, en Alianza Lima tuvieron el visto bueno para acelerar los procesos de negociación y concretar el fichaje de su séptimo futbolista proveniente del exterior.

En medio de esto, desde Uruguay se reveló el nombre de Agustín Álvarez Wallace como el elegido para reforzar el mediocampo de Alianza Lima, respondiendo a la necesidad de Pablo Guede de sumar un hombre de sus características en su plantel. Como para confirmar los rumores, el propio jugador confirmó que ya hubo contacto con el área deportiva de la institución de La Victoria.

En una entrevista con el periodista José Varela, el futbolista de 24 años reveló que su representante, Pablo Betancourt, ya tuvo diálogos con Alianza Lima, pero sin un ofrecimiento concreto sobre la mesa. Es decir, si bien desde el elenco íntimo han mostrado un interés real, no han llegado hasta la etapa de negociación con una propuesta.

“Estamos en conversaciones. La verdad que Pablo (Betancourt) todavía no me ha dicho nada. Estoy entrenando en mi equipo, apartado obviamente porque yo no quiero quedarme ahí, y estoy buscando una salida”, comentó, haciendo hincapié en su deseo de no continuar en Montevideo City Torque, club dueño de su pase hasta finales del 2027.

“Sí es real que Pablo está hablando con Alianza Lima, pero creo que no hubo nada formal, porque aún no nos llega nada. Entonces estamos a la espera de que pueda surgir, porque Alianza es un equipo grande, y tengo mucha ambición de poder estar ahí”, añadió, destacando el reto que supondría para él llegar a un club como Alianza Lima.

Agustín Álvarez Wallace tiene contrato con Montevideo City Torque hasta finales del 2027. (Foto: Montevideo City Torque)

Agustín Álvarez Wallace estuvo a préstamo en Unión La Calera durante la temporada 2025, pero tras volver al fútbol uruguayo, decidió buscar una mejor oportunidad fuera de su país y por eso le interesa mucho que se cierre su llegada a Alianza Lima. “Ojalá que se pueda cerrar en estas próximas horas. Ojalá se pueda dar porque es un club grande de Sudamérica y podría ser un salto lindo”, acotó.

En cuanto a sus características de juego, el nacido en Montevideo confesó que ha estado al tanto de las necesidades de Alianza Lima tras su pretemporada en Uruguay, luego de disputar tres partidos amistosos en la Serie Río de La Plata. Se describió como un volante de buen pie, posicional, pero que no le corre al reto de ser más defensivo.

“Por lo que había visto, necesitaban un volante central más ‘raspador’ y posicional. A mí me gusta tener mucho la pelota, si tengo que defender, defiendo, pero obviamente mi fuerte es más la tenencia de pelota, la salida limpia y el primer pase seguro”, aseguró.

“Si tengo que meter o correr, lo hago, tengo un gran despliegue. No soy un recuperador nato, pero si tengo marcar o meter ‘pata’, la entrega nunca va a faltar. Esperemos a ver que decide el entrenador”, puntualizó. ¿Finalmente se dará su llegada a Alianza Lima? Las próximas horas serán cruciales, a pocos días para el inicio de la Liga 1, donde los íntimos visitarán a Sport Huancayo en su debut en el Torneo Apertura.

Agustín Álvarez Wallace disputó 42 partidos con Unión La Calera entre el 2024 y 2025. (Foto: Unión La Calera)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 3-2 a Colo Colo, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba al Inter Miami, en el compromiso correspondiente a una nueva edición de la ‘Noche Blanquiazul’. Este encuentro está programado para el sábado 24 de enero desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Latina TV, canal disponible en diversos cableoperadores como Movistar TV, DIRECTV, Claro TV y Win TV, además de su versión digital en su página web. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de las plataformas de Depor.

