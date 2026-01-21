Luego de disputar la Serie Río de La Plata, donde Pablo Guede pudo sacar sus primeras conclusiones de la pretemporada, Alianza Lima viene trabajando para afrontar la ‘Noche Blanquiazul’, evento donde no solo presentará a su plantel para la temporada 2026, sino también medirá fuerzas con el Inter Miami de Lionel Messi. Así pues, a pocos días para este amistoso que se disputará el sábado 24 de enero en el Estadio Alejandro Villanueva, se confirmó la primera baja en el cuadro estadounidense.

No es una ausencia cualquiera, pues se trata de uno de los principales socios de Messi en ofensiva y con quien armó un importante sinergia durante la consecución del título de la Major League Soccer 2025 (MLS): Tadeo Allende. Vamos por partes: el delantero argentino estuvo a préstamo en el Inter Miami durante la temporada pasada, pero hace poco se oficializó su contrato permanente luego de un acuerdo con el Celta de Vigo.

Sin embargo, Allende aún no se ha reportado a los entrenamientos bajo la dirección técnica de Javier Mascherano, ya que se encuentra fuera de los Estados Unidos. ¿A qué se debe esto? Y es que si bien ya cerró su llegada al campeón de los Estados Unidos, viene resolviendo un tema documentario vinculado a su visa.

José Armando, periodista que cubre la MLS y especialmente al Inter Miami, dio mayores detalles de este asunto en su cuenta de X. “Tadeo Allende aún no se incorpora a los trabajos de Inter Miami. El goleador se encuentra fuera del país a la espera de los trámites de su visa”, explicó.

Tadeo Allende registra 24 goles en 54 partidos con el Inter Miami. (Foto: Getty Images)

En ese sentido, sin días de entrenamientos y nulas sesiones de trabajo en la pretemporada del Inter Miami, no existe posibilidad alguna de que Tadeo Allende viaje con el resto de la delegación a nuestro país, para enfrentar a Alianza Lima. En ese sentido, Javier Mascherano deberá rearmar su engranaje ofensivo.

Una vez Allende solucione el tema de su visado, se sumará al resto de sus compañeros para quedar listo para afrontar la temporada 2026, donde el Inter Miami no solo buscará revalidar su título en la MLS, sino también competir por ganar la Concachampions. Mientras tanto, Lionel Messi y compañía visitarán el Perú para un amistoso que marcará el inicio de su gira por Sudamérica –también chocarán con Atlético Nacional y Barcelona SC–.

Tadeo Allende y Lionel Messi salieron campeones de la MLS 2025. (Foto: Getty Images)

Alianza Lima vs. Inter Miami: horarios del partido

El partido entre Alianza Lima vs. Inter Miami, por la ‘Noche Blanquiazul’, está programado para este sábado 24 de enero desde las 8:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 10:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 9:00 p.m.; en México a las 7:00 p.m.; y en España a las 12:00 a.m. del domingo 25.

Alianza Lima vs. Inter Miami: canales de TV

El encuentro entre Alianza Lima vs. Inter Miami se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, con la transmisión exclusiva de Latina TV (Canal 2) para todo el territorio peruano, televisora disponible en los cableoperadores como Movistar TV, DIRECTV, Claro TV y WIN TV. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR