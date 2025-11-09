Previo al viaje de la Selección Peruana rumbo a Rusia para disputar los amistosos internacionales, Jean Ferrari, actual director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), brindó declaraciones que no pasaron desapercibidas. En conversación con la prensa, el exadministrador de Universitario tocó diversos temas: desde la búsqueda del nuevo técnico de la Bicolor, pasando por el caso de Fabio Gruber, hasta su sentir por el tricampeonato logrado por el club crema, en el que dejó una huella imborrable durante su gestión.

Durante su diálogo con los medios, Ferrari explicó los retos que viene afrontando la FPF para definir al sucesor de Oscar Ibáñez. Según indicó, el proceso no es tan rápido como muchos creen, pues existen entrenadores que todavía se encuentran compitiendo en distintos torneos. “Es una tarea difícil. Estoy manejando los tiempos con calma, esperando que finalicen los campeonatos, tanto internacionales como locales. No es solo decir ‘me gusta este técnico y tráelo’, hay mucho detrás de eso”, sostuvo el dirigente.

El exfutbolista también se refirió al caso de Fabio Gruber, joven jugador con ascendencia peruana que recientemente obtuvo su documentación nacional y podría sumarse al universo de convocables de la Selección. Ferrari reveló que la gestión se realizó con absoluta normalidad y que el futbolista mostró una gran disposición para representar al país. “Gruber vino hace un mes a Lima, tenía documentos avanzados porque su madre es peruana. Solo faltaba el DNI y el pasaporte, así que fue un proceso correcto y transparente”, comentó.

Fabio Gruber, de 23 años, finalmente fue convocado a la selección peruana.

En otro momento, el directivo se mostró entusiasmado por los próximos amistosos de la Bicolor y destacó la importancia de seguir ampliando el universo de futbolistas convocables. A su juicio, estos encuentros servirán para observar a nuevas figuras y fortalecer la competencia interna. “Queremos seguir viendo jugadores y brindarles oportunidades. Necesitamos tener un universo más amplio, porque actualmente es limitado”, señaló.

¿Qué dijo del tricampeonato crema?

Pero sin duda, uno de los momentos más esperados fue cuando Ferrari fue consultado por el tricampeonato de Universitario, equipo al que dirigió administrativamente durante cuatro años y con el que logró el título en su temporada centenaria. El exadministrador no ocultó su orgullo y recordó con emoción todo el trabajo realizado para alcanzar ese logro histórico. “Fue una gestión intensa, de armar grupo, elegir entrenadores y jugadores. Todo eso se consolidó con este tricampeonato que hoy disfruta Universitario. Me alegra ver que el proyecto que iniciamos llegó a buen puerto”, expresó.

Jean Ferrari

Ferrari también tuvo palabras de reconocimiento para la nueva administración crema, a la que deseó el mayor de los éxitos en los desafíos que se vienen. Además, subrayó que el crecimiento del fútbol peruano debe ser un objetivo común, más allá de los colores. “Ojalá todos los clubes puedan hacer buenas campañas. Al final, lo importante es que el sistema fútbol sea el beneficiado”, añadió.

Sin embargo, las declaraciones no quedaron allí. Cuando se le preguntó sobre las críticas en redes sociales que lo acusan de “manejar todo” dentro del balompié nacional, Ferrari respondió con humor y cierta ironía, buscando restarle dramatismo al asunto. “Lo único que manejo es mi camioneta”, bromeó entre risas. “El resto es parte del folclore de nuestro fútbol, me divierto mucho con los memes y me relajan”, agregó.

El dirigente concluyó su intervención destacando el cariño que recibe de la gente y asegurando que todo lo que ha conseguido se debe al trabajo constante. “Uno se gana las cosas a pulso. Caminar por la calle y que la gente te abrace, te reconozca, no tiene precio”, finalizó el directivo, quien hoy tiene en sus manos uno de los procesos más importantes para el futuro de la Selección Peruana.

TE PUEDE INTERESAR