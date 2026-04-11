La selección peruana femenina consiguió un resultado importante en Cusco tras derrotar a Uruguay por la Liga Femenina de Naciones y, tras el encuentro, Jean Ferrari volvió a pronunciarse sobre la posibilidad de aprovechar la altura como un factor estratégico para el desarrollo del equipo. El directivo de la Federación Peruana de Fútbol aseguró que el trabajo que se viene realizando responde a un proceso planificado.

Ferrari explicó que la decisión de llevar a la selección a la altura no fue sencilla y que responde a una estrategia pensada junto al comando técnico. “Estamos contentos, pero porque este proceso es un proceso que se está dando de manera bien planificada. El poco tiempo que ha tenido el ‘Tano’ para poder hacer el scouting y el haber traído a las chicas a la altura de Cusco no fue una decisión sencilla”, comentó.

El dirigente también remarcó que, aunque los resultados son positivos, el proyecto recién empieza y todavía hay aspectos por mejorar en el fútbol femenino peruano. “Hoy por los resultados, como se dice en el fútbol, el resultado manda, pero tenemos que seguir batallando porque los procesos no se dan de manera inmediata”, sostuvo.

Ferrari enfatizó que el objetivo es fortalecer el crecimiento del fútbol femenino y lograr que los avances sean sostenibles en el tiempo. “Tenemos que seguir potenciando el fútbol femenino y hacerlo sostenible en el tiempo, no que sea simplemente un resultado de un partido o dos buenos resultados”, añadió.

Asimismo, el directivo dejó en claro que el equipo debe mantener la calma y seguir trabajando con los pies sobre la tierra, ya que todavía quedan desafíos importantes por afrontar en el torneo. “Hay cosas por disfrutar, pero también hay cosas por mejorar y hay que tener los pies bien sobre la tierra porque esto todavía no termina”, explicó.

Ferrari también reafirmó que la altura puede servir como una herramienta para fortalecer al equipo, tanto en lo futbolístico como en lo mental. “Es correcto, esto es un laboratorio. Tenemos que comenzar a reforzar todas las herramientas que tenemos y si podemos utilizar inicialmente la altura para reforzar la parte anímica, lo vamos a hacer”, indicó.

Finalmente, el dirigente pidió enfocarse en el próximo partido que afrontará la selección femenina, el cual será determinante para continuar con el buen momento. “Tenemos ya un partido el día martes contra Paraguay que seguramente va a ser duro. Pensemos primero en ese encuentro y sigamos en esta línea”, concluyó.

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