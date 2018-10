El futbolista suizo-peruano Jean Pierre Rhyner volvió a hablar sobre la Selección Peruana. El defensa indicó en su cuenta de Instagram que no renunció a jugar por la bicolor y aseguró que todo se debió a un mal entendido.

Rhyner, jugador del Grasshoppers de Suiza, culpó a su poco conocimiento del idioma español y también a que su página de Facebook no la maneja él, sino una persona de su confianza.

Este fue el mensaje que publicó Jean Pierre Rhyner en Instagram:

"Durante la semana pasada se ha difundido algunos comentarios míos a través de las redes, por ello quiero hacer una aclaración"



"Debo mencionar que mi Facebook es original, pero manejado por una persona de confianza, debido al idioma que no hablo, ni comprendo en su plenitud, en las cuales se ha escrito cosas de las cuales no fui consciente, pero asumo la responsabilidad como corresponde".



"Por motivo que ya falta poco para finalizar mi contrato con mi club y estuve sin manager hasta hace unos días, he evadido todas las llamadas telefónicas ya que el celular no para de llamar de muchos manager interesados, lo cual me abruma y siento presión".



"Es innegable que en mi corazón late la sangre de dos hermosos países. Suiza por mi padre, quien desde pequeño me inculco a querer el fútbol, y Perú por mi madre que me transmitió el amor por el país".



"Por eso quiero aclarar que nunca hice ninguna renuncia para vestir la camiseta peruana y defender sus colores".



"Finalmente quiero enviar mis disculpas a los representantes de la FPF, porque sí hubo conversación con algunos de sus integrantes lo cual agradezco para que yo puedo tramitar algunos documentos que no tenía en regla lo cual no se pudo llevar a cabo. Asimismo, me disculpo ante la gran afición peruana que siempre me apoya.

En el mensaje que había publicado en Facebook hace unos días, Rhyner señaló que renunciaba a aceptar alguna convocatoria a la Selección Peruana por el "poco diálogo" con la FPF, algo que molestó en la Videna.

“Desmentimos categóricamente que la Gerencia de Selecciones así como el Comando Técnico de la Selección de Mayores de la FPF no haya dialogado con el jugador Jean Pierre Rhyner, con motivo de la tramitación de documentos ante la FIFA para tomar parte -eventualmente- de la selección peruana, tal y como manifiesta el jugador en sus redes sociales”, señaló la FPF en un comunicado.

