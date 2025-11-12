El proceso de transición de la Selección Peruana bajo el mando interino de Manuel Barreto sigue su curso, pero también genera debates intensos. Tras el último amistoso contra Chile, que dejó algunas caras nuevas, también surgieron críticas severas contra jugadores que no tuvieron su mejor noche. En ese contexto, una voz autorizada del fútbol nacional, el mítico Johan Fano, ha salido a analizar el presente de la ‘bicolor’, pidiendo calma y, sobre todo, defendiendo a los jugadores de los ‘dardos’ de la afición.

El ‘Gavilán’ analizó la necesidad que tiene el comando técnico de ampliar el universo de convocables, una tarea que considera fundamental ante la realidad del fútbol peruano. Fano explicó que la búsqueda de jugadores en el extranjero o de nuevas caras responde a una necesidad, no a un capricho.

“Si uno apela a lo de afuera es porque adentro no está encontrando capacidad para tenerlo, esa ha sido la consigna. Yo siempre he sido de las personas que busca aquí dentro y, si ya no se consigue, recién miro afuera. Lastimosamente, con el grupo de jugadores que tenemos, hay que tratar de ampliar el universo. Ya se vio a un chico, ahora toca ver a este muchacho que está en Alemania, pero todo lo que esté a favor de la Selección es importante”, expresó Fano.

Johan Fano fue internacional con la Selección Peruana y llegó a disputar las Eliminatorias al Mundial 2010. (Foto: AFP)

El ex-goleador también se refirió con dureza a las críticas constantes que recibe el comando técnico por las convocatorias, asegurando que es un debate inútil que no aporta al proceso. Fano describió el escenario de “callejón sin salida” en el que se encuentra Barreto ante la opinión pública.

“Hay dos líneas paralelas que no sirven para nada a la gente que critica: si pone a jugadores con experiencia, dirán por qué no llaman a los jóvenes, y si es al revés, cuestionarán por qué se apuesta por los chicos sin experiencia. Creo que eso es lo que menos debe preocuparle a Manuel Barreto; él está pensando en los futbolistas que podrían integrar un nuevo universo y sumar minutos”, señaló.

Al analizar el rendimiento del equipo en el reciente amistoso ante Chile, Fano destacó que, más allá del resultado, se pudieron rescatar apariciones positivas que se logran integrar a este nuevo universo de jugadores que servirá pensando en el nuevo entrenador que se estima llegue a comienzos del 2026.

César Inga. (Foto: ITEA Sports)

“Se vieron cosas interesantes en el partido con Chile: Noriega, Inga, entre otros. Es importante que se vayan afianzando y generen nuevas expectativas”. Sin embargo, el ‘Gavilán’ cambió el tono y apuntó directamente a lo que le generó malestar tras ese partido: el trato que recibió un jugador en particular.

“Lo que no me gustó fueron las críticas hacia Luis Ramos, que hoy no fue convocado para estos partidos”, puntualizó Fano, saliendo en defensa del delantero que milita en Colombia. No cabe duda de que el enfrentamiento con Chile no fue el mejor para el exdelantero de Cusco FC.

A Ramos no se le dieron las cosas como se esperaba en el campo y fue uno de los más apuntados por algunos hinchas de la ‘bicolor’ en redes sociales, una reacción que Fano considera desmedida contra un jugador que está en proceso de adaptación a la selección.

Finalmente, el ‘Gavilán’ cerró su análisis estableciendo cuál debe ser el único criterio para las convocatorias, defendiendo así la sorpresiva inclusión de Jhonny Vidales para esta nueva fecha FIFA, pese a sus 33 años. “El jugador debe estar en la selección por mérito, y eso lo consigue en su club, el futbolista que está pasando por un buen momento esté donde esté debe ser llamado. Vidales a pesar de su edad, es llamado por primera vez, esperemos que le vaya bien”, agregó.

