Juan Carlos Oblitas: "Sí pensé en renunciar y lo pensé muy seriamente"

Juan Carlos Oblitas confesó que sí pensó en renunciar a su cargo de director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol , debido a los problemas en los que se ha visto envuelto Edwin Oviedo. El 'Ciego' dio sus razones para mantenerse en el cargo.

"Sí pensé en renunciar y lo pensé muy seriamente, luego replanteé las cosas porque esto iba a causar un cisma mayor por el tema de Ricardo Gareca y todos los proyectos. Por eso dije no, me quedo, separemos las cosas. Nosotros no nos metamos en el tema político. En este momento la prioridad es él", dijo en conferencia de prensa.

Selección Peruana: revive la conferencia de prensa de Juan Carlos Oblitas



"Es complicado que la gente entienda mi decisión de quedarme. Mi posición es de muchas dudas y lo único que me llevó a permanecer es la posibilidad de convencer a Ricardo Gareca. Pero muchos dijeron si se queda Oblitas se queda Gareca, eso lo descarto por completo", añadió.

Juan Carlos Oblitas reconoció que hay preocupación en Ricardo Gareca y su comando técnico por todo que está sucediendo en la FPF.

"Lo que Ricardo Gareca me ha dicho es que están muy confundidos con todo lo que viene pasando. Le respondí que todos estamos así pero me comprometí con él que si él acepta el reto nosotros lo vamos a blindar de tal manera para que nada interfiera en su trabajo", apuntó.

Juan Carlos Oblitas dijo que tiene contrato hasta fin de año y afirmó que su continuidad la resolverá cuando llegue el momento. "Lo mío lo veré a fin de año con calma y con Ricardo Gareca aquí. Él sabe cuál es mi posición y cómo vamos a hacer para que tenga un trabajo mejor del que tuvo hasta ahora", señaló.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Yoshimar Yotun fue elegido por el entrenador argentino Gerardo Martino.

LEE TAMBIÉN