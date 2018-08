Juan Carlos Oblitas: “Así como ustedes, siento asco por todo lo que está pasando en Perú”

La Federación Peruana de Fútbol entró en una especie de crisis interna, luego de las renuncias que realizaron diferentes miembros de la institución. Esto a causa de la decisión de Edwin Oviedo por mantenerse en el cargo de presidente, pese a la divulgación de conversaciones telefónicas que lo comprometen con la justicia.

"Siento lo mismo que todos ustedes, siento asco, descubrir que se dan estas cosas, me da mucha pena que en esto se haya involucrado a la Federación. Lo que quiero y mi presencia en la FPF es separar la parte deportiva de la parte administrativa y en algunos casos judicial. eso es simple", afirmó Juan Carlos Oblitas.

Los miembros de dos órganos de la FPF -el Comité Consultivo y la Comisión de Ética- renunciaron, mientras algunos directores de la Federación buscan que Edwin Oviedo dé un paso al costado al menos durante las investigaciones del escándalo de los audios.

“Yo no renuncié porque, si lo hago, Ricardo Gareca ni acepta. Después van a decir que Ricardo no sigue porque yo me fui. Por eso, le pedí a Edwin Oviedo que salga a dar las aclaraciones pertinentes y así lo hizo”, agregó ‘El Ciego’.

Por otro lado, el director deportivo reveló que este jueves tendrá una reunión con Ricardo Gareca. La intención del ‘Ciego’ es que el ‘Tigre’ renueve por cuatro años más con la Selección Peruana.

"La pelota no se debe manchar. Si nosotros no aclaramos bien estos temas, Ricardo es poco probable que se quede. No se va a sentir en ningún sitio mejor que acá, hay ciertas condiciones que él pone, que no son económicas sino un poco de blindaje de la parte deportiva. Son cuatro años de contrato. Es así de simple la cosa", concluyó Juan Carlos Oblitas.