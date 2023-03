Los partidos amistosos siempre sirven para aprender y más si es ante una selección como la alemana. Por ello, tras el pitazo final en el Mewa Arena que consumó la derrota de Perú (2-0), Juan Reynoso no se quedó conforme con el rendimiento de sus jugadores, pero sí tranquilo: prefiere que esto les suceda en un encuentro de ensayo y error, que en las Eliminatorias Sudamericanas. Así, pues, al conversar con los medios de comunicación en conferencia de prensa, el ‘Ajedrecista’ dejó sus impresiones tras lo vivido en Maguncia.

El estratega de 53 años preparó una inédita alineación que no le salió como esperaba: un 5-4-1 que por ratos se convertía en un 3-4-3. Sin embargo, el poderío de los ‘Panzers’ y el doblete de Niclas Füllkrug (13′ y 33′) lo obligó a cambiar sus planes sobre la marcha. Si bien movió sus fichas, sus futbolistas no consiguieron imponerse.

“Como le acabo de decir a los muchachos, lo resumo todo en dos palabras: total aprendizaje. Cambiamos detalles en la intensidad y la agresividad y mejoramos, pero nos siguió costando el tema de las segundas jugadas. Alemania es un equipo que juega mucho a eso, a la presión tras perdida. De ahí en más, es un equipo que trabaja mejor en ofensiva. Si somos humildes, vamos a sacar muchísimas enseñanzas porque nos va a ser un mejor equipo”, manifestó.

Precisamente sobre la formación que usó en territorio alemán, Reynoso comentó que espera que con el correr de los partidos sus dirigidos puedan adaptarse mejor. “Hace falta trabajo, por momentos la clave es que los carrileros sepan interpretar cuando salir a presionar o cerrar. Seguro con lo que vayamos sumando en horas de trabajo se interpretará mejor. Hoy jugamos contra un equipo que la tiene clarita, juegan mucho sin balón. De ahí en más, nos costó buscar la amplitud para jugar. Como repito, qué bueno que haya pasado ante un rival que en Sudamérica no vamos a tener”, acotó.

Asimismo, el ‘Cabezón’ consideró que si su equipo no atacó como él esperaba, no fue por la línea de cinco, sino por la poca posesión que tuvieron en zona de peligro. Según su análisis, cuando encontraron el balón se sintieron más cómodos. “Más allá de que sea línea de cuatro o cinco, encontramos mejor las ideas cuando teníamos la pelota. Lo hicimos con cuatro porque quizás tuvimos una posesión distinta a cuando jugamos con cinco”.

“Nos costó ser profundos porque el equipo, de lo que hemos visto en las últimas Eliminatorias, si algo tiene es la posesión, no somos gente de transiciones rápidas, que es una forma de atacar. Siempre nos quedamos que si hacemos eso somos un equipo defensivo y que solo contragolpea, y no. Hoy es una fase del juego. Una cosa es verlo y otra sentirlo, los chicos van a saber interpretar que no es solo tener la pelota”, añadió.

Finalmente, cuando fue consultado sobre el estado físico de Gianluca Lapadula, dejó en claro que no esperaba una respuesta tan positiva con su ingreso debido al poco tiempo de trabajo que tuvo. Lo más seguro es que la próxima semana arranque ante Marruecos. “Gianluca dio más de lo que pensaba. Necesitábamos a alguien que esté chocando más porque se imponían sus centrales. Dio bastante más de lo que esperábamos, sobre todo por el poco que ha tenido”, puntualizó.

Perú tuvo un duro partido ante Alemania en Maguncia. (Foto: Selección Peruana)

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Peruana?

Luego de esta derrota en el Mewa Arena, la Selección Peruana volverá a tener acción la próxima semana cuando enfrente a su similar de Marruecos. El encuentro está programado para este martes 28 de marzo desde las 2:30 p.m. (horario de Perú) en el estadio Cívitas Metropolitano, recinto ubicado en la ciudad de Madrid.

Esta será la segunda vez que la ‘Blanquirroja’ se enfrente a los marroquíes, ya que la primera vez se dio en la fase de grupos del Mundial México 1970. En aquella ocasión los nuestros se impusieron por 3-0 con doblete de Teófilo Cubillas y un tanto de Roberto Chale, resultado de suma importancia para clasificar a la siguiente ronda.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.