Luis Advíncula ha sido una de las piezas fijas de la Selección Peruana en la última década, al punto de convertirse en uno de los hombres de confianza de todos los técnicos que pasaron por la ‘bicolor’. Sin embargo, en la antesala del partido ante Uruguay por las Eliminatorias, su situación genera más dudas que certezas. En Boca Juniors, su actual club hasta diciembre del 2026, el panorama no es alentador: ha perdido continuidad, ya no es indiscutible y apenas suma minutos en un equipo que atraviesa una etapa de crisis y cambios profundos. Todo ello abre un debate inevitable: ¿sigue siendo el dueño natural del puesto o se acerca el momento de un relevo?

Desde el inicio del Torneo Clausura en Argentina, el lateral derecho disputó apenas cuatro partidos, de los cuales tres fueron desde el arranque y uno ingresando en los minutos finales. En total, Advíncula solo acumula 253 minutos de los 720 posibles en las ocho jornadas disputadas, un número bajo para alguien que está acostumbrado a jugarlo todo. Además, no registra goles ni asistencias y ha recibido una tarjeta amarilla en este tramo de la temporada.

La irregularidad del peruano contrasta con la buena racha reciente de Boca Juniors. El equipo xeneize encadenó victorias importantes en las últimas fechas, pero lo hizo en gran parte sin contar con Advíncula en el campo. En partidos clave, el técnico prefirió otras opciones en su lugar, lo que evidencia que ya no es considerado una de las prioridades en el once.

El contexto tampoco ayuda. Boca atraviesa un proceso de reestructuración deportiva e institucional, con cambios en su dirigencia y un plantel que todavía no encuentra regularidad. En ese escenario, jugadores de trayectoria como Advíncula se han visto señalados por la prensa y parte de la hinchada, que cuestiona no solo su rendimiento, sino también su actitud en ciertos partidos.

Medios como Olé y TyC Sports calificaron su desempeño como uno de los más bajos del plantel, señalando errores puntuales en defensa y falta de precisión en ataque. Estas observaciones solo refuerzan la idea de que el peruano atraviesa uno de sus momentos más discretos desde que llegó a La Bombonera.

Pese a este presente, la historia de Advíncula con la Selección es distinta. Siempre que vistió la camiseta nacional mostró compromiso, velocidad y capacidad para ser un desahogo por la banda. Además, su experiencia en torneos internacionales y su conocimiento del grupo son factores que juegan a su favor, sobre todo en partidos de alta exigencia como el que se viene en Montevideo.

Luis Advíncula tiene contrato con Boca Juniors hasta diciembre de 2026. (Foto: AFP)

¿Advíncula o Sonne contra Uruguay?

El principal competidor por el puesto es Oliver Sonne, quien llega desde Inglaterra con ritmo y minutos en la Premier League. A diferencia de convocatorias anteriores, donde su rol fue más simbólico, esta vez el lateral del Burnley se perfila como una alternativa real, gracias a su actualidad y a que se sumó primero a los entrenamientos en Montevideo. Su presencia obliga a Óscar Ibáñez a tomar una decisión clave en los próximos días.

Sea cual sea la elección, lo cierto es que el partido contra Uruguay marcará un antes y un después en la banda derecha de la Selección Peruana. Si Advíncula vuelve a ser titular, deberá demostrar que su jerarquía sigue pesando por encima de las estadísticas. Si es Sonne quien arranca, podría ser el inicio de un cambio generacional en una posición que durante años tuvo dueño.

TE PUEDE INTERESAR