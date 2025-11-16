La Selección Peruana estuvo a punto de ir a su segundo Mundial consecutivo, lo que iba a ser un logro extraordinario para una generación de futbolistas que hizo estallar de felicidad a todo un país luego de mucho tiempo. Sin embargo, una fatídica tanda de penales privó al equipo dirigido por Ricardo Gareca decir presente en Qatar 2022 y repetir la gesta de Rusia 2018. En aquella definición fallaron desde los doce pasos Luis Advíncula y Alex Valera, aunque la foto final fue con el lamento del actual delantero de Universitario de Deportes. Sin embargo, tres años después el propio lateral de Boca Juniors reabrió esa herida y asumió la responsabilidad de ese desenlace.

“Yo siempre voy a decir que al final no se pudo ir (al Mundial) porque yo fallé, algunos dicen que Valera, pero el responsable era yo, porque yo tenía más espalda, yo tenía más partidos en la selección, yo debí meter ese penal. Tuve la mala suerte de que choque en el palo y salga la pelota, no le choca al arquero y se pasea por toda la línea. Pero siempre voy a decir que fue por mí”, señaló el exSporting Cristal en entrevista con Luis Guadalupe en ‘La Fe de Cuto’.

Con la frustración y la pena reflejada en su rostro por recordar aquel momento, el popular ‘Bolt’ agregó que “si yo pateaba y la metía, metíamos los cinco (penales) y estábamos en el Mundial porque Gallese ya había tapado un penal. Fue uno de los días más jodidos que me ha dado el fútbol. No comí, no dormí. Lo único que me salvó fue que saliendo de ahí pasé a buscar a mis hijos y me los traje a Argentina, ellos me reconfortaron”.

Hoy, de cara al futuro y con la posterior eliminación en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Luis Advíncula mira hacia el futuro y no se descarta para ser parte de la Selección Peruana rumbo al próximo proceso. De hecho, con una obligatoria renovación, el lateral sería uno de los más experimentados aunque tiene dura competencia: Oliver Sonne y Matías Lazo se perfilan en su puesto.

Alex Valera tras la eliminación por penales ante Australia. (Foto: AFP)

Su futuro, eso sí, no está seguro en el mundo Boca Juniors. Si bien el futbolista le da un gran valor a su paso y estancia en el ‘Xeneize’, tiene contrato por todo el 2026 pero ha perdido peso en el equipo titular, hoy es suplente y, a falta de definir el DT del próximo año, no entrarían en los planes para continuar en el equipo, por lo que una posible vuelta al fútbol peruano no está lejos.

“Acá en Boca es donde más he disfrutado del fútbol. En un momento me coreaban “negro”, y eso me lo voy a recordar hasta que esté viejito. He pasado momentos muy felices y, si pongo todo en una balanza, aquí es donde he sido más feliz", señaló el chinchano en otra parte de la entrevista.

En el Perú, Alianza Lima y Sporting Cristal, club donde dio el salto al exterior, están pendientes de su decisión. Un préstamo podría ser una opción, o tal vez una última venta para su extensa carrera a los 35 años. Hace unos meses Sao Paulo de Brasil tocó su puerta, pero en ese momento Boca Juniors rechazó la propuesta considerando que lo necesitaban en el club.

Luis Advíncula tiene contrato con Boca Juniors hasta fines del 2026. (Foto: Getty Images)

