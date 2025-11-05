La Selección Peruana atraviesa un periodo de transición marcado por cambios, evaluaciones y decisiones. Con Manuel Barreto como técnico interino, el combinado peruano afrontará dos amistosos en territorio ruso, duelos pensados para seguir observando variantes en el ataque y consolidar perfiles de cara al siguiente ciclo. Sin embargo, en medio de la expectativa por conocer la convocatoria oficial, surgió información que generó debate entre los hinchas: la aparente decisión de Luis Ramos, delantero del América de Cali, de no ser considerado para esta fecha FIFA.

La versión fue compartida por el periodista colombiano Andrés Muñoz Ferriño, quien a través de su cuenta oficial de X señaló que el atacante habría solicitado no ser convocado para los amistosos frente a Rusia y Chile. Según la información, el futbolista priorizaría mantenerse en Colombia para afrontar momentos decisivos con su club, que pelea instancias importantes en la Copa local y en el torneo colombiano.

“El delantero Luis Ramos le pidió a su selección no ser convocado para los amistosos de la fecha FIFA. La razón: quiere quedarse en Colombia para disputar con América de Cali el partido de vuelta de la Copa Colombiana frente a Atlético Nacional y los partidos restantes”, publicó el comunicador en su cuenta de Twitter. El dato se viralizó rápidamente, especialmente porque Ramos había sido considerado recientemente como una de las cartas principales en la renovación del ataque peruano.

En ese sentido, su ausencia no pasa desapercibida. Con Paolo Guerrero en la etapa final de su carrera y Gianluca Lapadula integrándose progresivamente tras un periodo de recuperación, nombres como Ramos eran observados con especial atención. Su potencia física, movilidad y capacidad para finalizar jugadas lo habían colocado como un perfil a seguir dentro del proceso de reestructuración ofensiva de la selección.

Por ahora, desde el entorno de la Videna no se ha emitido un comunicado aclarando la situación. De confirmarse la decisión, quedará claro que el delantero priorizó el momento competitivo de su club, donde América se encuentra peleando instancias decisivas. Para muchos futbolistas en crecimiento, estos periodos pueden marcar su futuro, por lo que la balanza personal suele tener un peso importante.

Sin embargo, el tema también ha generado opiniones divididas entre los hinchas. Hay quienes consideran válida la decisión de continuar peleando objetivos inmediatos en Colombia, mientras que otros sostienen que vestir la camiseta de la selección debe ser prioridad absoluta, especialmente en un momento donde se invita a nuevas figuras a consolidarse.

Luis Ramos. (Foto: FPF)

¿Cuándo serán los partidos de Perú frente a Rusia y Chile?

Los partidos de Perú frente a Rusia y Chile, ambos a disputarse en territorio ruso, están programados para el miércoles 12 de noviembre y el martes 18, respectivamente. El primero de ellos comenzará a las 12:00 p.m. (horario peruano) y el segundo a las 11:00 a.m.

¿En qué canales se verán los amistosos de Perú contra Rusia y Chile?

En cuanto a la transmisión de los amistosos de Perú, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR