De cara a este 2026, el presente de Marcos López en el FC Copenhague es de plena consolidación. Tras un inicio de adaptación en la liga danesa, el lateral izquierdo se ha convertido en una pieza fundamental del esquema titular. Su regularidad en la Superliga de Dinamarca y su participación constante en Champions League demuestran que ha encontrado el espacio ideal para desplegar su fútbol, lo que ha sido beneficioso para la Selección Peruana, siendo el futbolista de mejor presente en un año de transición luego de la eliminación rumbo al Mundial 2026. Por ello, se animó a opinar sobre lo que ha sido el 2025 para la Bicolor.

“Creo que a nivel de selección son amistosos lo que viene. Si bien es cierto los partidos anteriores no salieron como esperábamos, creo que la idea de juego se vio. Tuvimos un poco más de noción de lo que quería el comando técnico. De más en adelante, creo que tenemos que seguir con el objetivo puesto en lo que viene”, declaró el zurdo sobre los amistosos que tuvo la Bicolor por fecha FIFA al mando de Manuel Barreto.

Durante la temporada 2025, los números de López reflejan un crecimiento notable: ha disputado 29 partidos oficiales con el Copenhague entre la Superliga, la Champions League y la Copa Danesa. En la liga local, registra un gol y ha aportado una asistencia, mientras que en la máxima competición europea (UCL) sumó seis presencias y una asistencia, destacando por su precisión en los centros y su capacidad de recuperación, con un promedio de cuatro balones recuperados por encuentro.

Repasando su trayectoria profesional, el lateral formado en la Universidad San Martín ha acumulado experiencia rápidamente. Su etapa más productiva en cuanto a estadísticas fue en el San Jose Earthquakes de la MLS, donde jugó 74 partidos, marcó cuatro goles y brindó tres asistencias. Previamente, en Sporting Cristal se dio a conocer en el fútbol peruano con cinco goles y siete asistencias en apenas 23 partidos, lo que le valió su salto al extranjero.

Marcos López debutó en la selección peruana en 2018 con Ricardo Gareca como técnico. (Foto: FPF)

En su paso por el Feyenoord de Países Bajos, aunque su participación fue más intermitente debido a que no pudo ganarse un lugar en el once titular, logró sumar 45 partidos y tres asistencias. A pesar de no haber anotado en la Eredivisie, su estancia en Rotterdam fue exitosa en cuanto a su palmarés, logrando títulos importantes como la liga y la copa neerlandesa, lo que fue su paso previo antes de unirse definitivamente al Copenhague.

En cuanto a la Selección Peruana, Marcos López es hoy uno de los jugadores con más recorrido del plantel actual. Hasta la fecha, ha vestido la Bicolor en 49 ocasiones. Si bien todavía no ha logrado estrenarse como goleador, su aporte ha sido constante en los procesos eliminatorios y en la Copa América, donde ha sabido ganarse el puesto de lateral izquierdo. Por ello, dio un consejo a los futbolistas peruanos que quieren emigrar.

“Hay jóvenes que están queriendo salir, que están queriendo darse a conocer. Siempre les digo que trabajen con disciplina, que solo con el talento no alcanza para ser importante o jugar en ligas importantes. Vamos a dar lo mejor siempre por el escudo y espero que sigamos creciendo”, declaró el zurdo, quien volverá a competir oficialmente con Copenhague el 20 de enero ante Napoli por la Champions.

En resumen, el 2025 de Marcos López fue altamente positivo. El defensor de 26 años atraviesa su mejor momento en Europa y espera replicarlo en la Bicolor, donde está a la espera de conocer a su nuevo técnico. “La verdad que no tengo idea qué es lo que viene en adelante con respecto a las convocatorias. Son decisiones que toma el comando técnico. Nosotros somos jugadores, tenemos que trabajar para ganarnos el lugar. En adelante, seguir trabajando con la misma humildad y que los nuevos jóvenes entiendan que el camino no es fácil, pero con trabajo todo es posible”, concluyó.

Marcos López es pieza clave en Copenhague de Dinamarca. (Foto: AFP)

