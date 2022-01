Desde Barranquilla, Perú vs. Colombia se medirán (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la jornada 15 de las Eliminatorias a Qatar 2022. La delegación de Ricardo Gareca irá en busca de los tres puntos, para así asegurar una clasificación directa al Mundial; no obstante, los ‘cafeteros’ tendrán la ventaja de estar en su casa y con el estadio lleno para apoyarlos.

El combinado nacional llega a este compromiso con dos amistosos internacionales y con tres victorias consecutivas en las Clasificatorias Sudamericanas, las mismas que lo pusieron en el quinto lugar de la tabla antes de culminar el 2021. En tanto, el cuadro colombiano lleva cinco partidos sin anotar, aunque en estos mismos solo le han marcado una sola vez, lo que habla muy bien de la defensa que poseen.

Perú vs. Colombia: fecha y horarios

Perú y Colombia medirán fuerzas este viernes 28 de enero, desde las 4:00 p.m. en el estadio Metropolitano de Barranquilla. La transmisión de este compromiso estará a cargo de América TV y Movistar Deportes, así como vía streaming a través de Movistar Play. Sigue todas las incidencias, las alineaciones y la antesala en Depor.com.

Perú, Ecuador, Colombia, México - 4:00 p.m.

4:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Paraguay, Chile - 5:00 p.m.

5:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay - 6:00 p.m

6:00 p.m España - 10:00 p.m.

Perú vs. Colombia: así llegan los equipos

La Selección Peruana sigue peleando por un cupo a Qatar 2022. Si bien cerró el 2021 con 17 puntos en la tabla de posiciones, su preparación no para. No obstante, para esta fecha doble se tendrán la baja de Pedro Aquino, quien no llegó a completar el entrenamiento del martes, debido a una molestia en el pie izquierdo. A quien sí se tendrá de vuelta es a Marcos López.

La Selección Peruana llevó a cabo su entrenamiento en Barranquilla, previo al choque contra Colombia. (Foto: Prensa FPF)

Por su parte, la delegación de Colombia se ubica en el cuarto puesto de las Clasificatorias Sudamericanas, con 17 puntos igual que la ‘bicolor’, pero con mejor diferencia de goles. No obstante, para la próxima jornada doble, tendrán la baja de Duván Zapata, quien sufrió una lesión en el aductor en el partido contra Genoa del pasado 21 de diciembre del 2021.

Perú vs. Colombia: la palabra de los protagonistas

Renato Tapia, en diálogo con RPP, manifestó que la apuesta del equipo es ir por el triunfo fuera de casa y ante un rival directo: “Nosotros vamos por los tres puntos. Sabemos lo que puede hacer Colombia, pero también nos conocemos nosotros y lo que podemos hacer. Debemos demostrar eso”. Además, confirmó que llega bien con dos partidos disputados con el Celta de Vigo.

Rafael Santos Borré, seleccionado colombiano, también se pronunció sobre el duelo contra la ‘Blanquirroja’ y afirmó que también están con la obligación de sumar: “A nivel de selecciones, las bajas en los equipos pueden ser importantes, pero también se tienen buenas variantes. Sabemos de la dificultad del partido contra Perú. Ellos también vienen con necesidad de ganar”.

Perú vs. Colombia: posibles alineaciones

Perú: Gallese; Corzo, Zambrano, Callens, López; Tapia, Peña, Yotún; Carrillo, Cueva y Lapadula

Colombia: Ospina; Muñoz, Sánchez, Murillo, Mojica: Matheus, Barrios, James; Cuadrado, Borre y Falcao





