En la previa de su último partido oficial al mando de la Selección Peruana, Óscar Ibáñez confirmó que seguirá en el cargo luego del fin de las Eliminatorias 2026. Tras el duelo ante Paraguay en Lima, el DT dirigirá los amistosos ante Chile, primero en la fecha FIFA de octubre, y luego ante Rusia y nuevamente contra la ‘Roja’, en suelo europeo, en la jornada doble de noviembre. El mismo entrenador confirmó esta noticia en conferencia de prensa en la Videna.

El entrenador reveló que “el presidente (Agustín Lozano) nos pidió que continuemos hasta los amistosos hasta noviembre y les dijimos que sí, obviamente. Y el respaldo de los jugadores se ve en la cancha, son jugadores que quieren venir a la selección, que tienen un sentido de pertenencia. El esfuerzo de los muchachos siempre fue y es importante. Los veo ahora con la disposición de querer ganar y cerrar la Eliminatoria con un triunfo”.

En ese sentido, buscará cerrar las Eliminatorias 2026 con una victoria ante Paraguay y hoy prácticamente confirmó el once que pondrá desde el arranque, con las novedades de Carlos Zambrano y Renato Tapia en su regreso al equipo titular. Además, no se descarta que Sergio Peña también sume minutos desde el inicio del partido.

Selección peruana cerrará las Eliminatorias ante Paraguay en Lima. (Foto: EFE)

Eso sí, Ibáñez también lamentó las ausencias que tuvo en esta convocatoria, sobre todo sabiendo que la Bicolor se jugaba el pase al repechaje. “Normalmente una selección no cambia seis jugadores de una convocatoria a otra, y que encima son titulares. No tuvimos a Zambrano, Tapia, Polo, ‘Orejas’, Paolo y Carrillo ante Uruguay”, aseguró.

En cuanto a la autocrítica, el exarquero aseguró que no tiene nada que reprocharle a los jugadores de la Selección Peruana, sino todo lo contrario; el agradecimiento por confiar en su proyecto y creer hasta la última fecha doble. Además, dejó en claro que para los amistosos que vienen no descarta citar a los experimentados.

“En la selección tienen que estar los mejores, no importa la edad. Los jugadores de experiencia son importantes para los que recién se están sumando”, señaló el DT, dejando entrever que la próxima convocatoria podría contar con una mixtura de experiencia y juventud.

Agustín Lozano le pidió a Óscar Ibáñez que dirija los amistosos de octubre y noviembre. (Foto: FPF)

¿A qué hora juegan Perú vs. Paraguay?

El compromiso entre Perú vs. Paraguay está programado para este martes 9 de setiembre desde las 6:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 7:30 p.m.; en México a las 5:30 p.m.; y en España a la 1:30 a.m. del miércoles 10.

¿En qué canales ver Perú vs. Paraguay?

El partido entre Perú vs. Paraguay se disputará en el Estadio Nacional de Lima, con la transmisión a cargo de Movistar Deportes, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). En señal abierta podrá ser visto por América TV y ATV. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR