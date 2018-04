Desde Brasil trascendió el interés de Racing por Paolo Guerrero. De hecho, la dirigencia de ‘La Academia’ comenzó a cocinar un plan para reemplazar a su estrella, Lautaro Martínez, que ya tendría todo arreglado para sumarse al poderoso Inter de Milan. La prioridad de la institución es ser protagonista de la Copa Libertadores. Y, para ello, necesita asegurar los goles de un crack, como lo es el ‘Depredador’.

“No podemos confirmar esa información. No asumiremos esa posición. Paolo es un gran jugador. Nosotros estamos en reuniones. Y veremos qué jugadores se ajustan al perfil del club. Pero no adelantaremos nombres”, le dijo a Depor el Vicepresidente 1 de Racing, Miguel Jiménez.

Una fuente de Racing le confirmó a este Diario que, ante la llegada de Diego Milito a la secretaría técnica, la dirigencia de ‘La Academia’ asume un rol hermético. Se trata, por supuesto, de una nueva política que busca consolidar la seriedad en la interna.

“A Racing le va a quedar limpio 27 millones de euros, por la venta de Martínez. Víctor Blanco [presidente] se ha caracterizado por no hacer locuras. Y el sueldo de Guerrero es de casi 3 millones de dólares. Algo que ningún jugador de Argentina gana. Por ejemplo, Lautaro no gana ni el 10 por ciento de lo que gana Paolo. Por eso, la única traba es la del sueldo de Guerrero. Pero este interés no es reciente”, le explicó dicha fuente a Depor.

Ojo a un detalle. El contrato de Guerrero con Flamengo vence en agosto. El ‘Fla’ inscribió al peruano para disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores. En tanto, Racing esperará paciente y lanzará una oferta al ‘9’, en caso no retome sus conversaciones para renovar con el cuadro brasileño.

