Paolo Guerrero ante el TAS: así será la defensa del delantero de la bicolor 

Paolo Guerrero se presenta este jueves ante el Tribunal Arbitral del Deportes (TAS) y su defensa confía en salir airosa. El delantero de la Selección Peruana viajará con una comitiva que incluye al bioquímico Luiz Claudio Cameron, pieza clave en la apelación que realizó ante FIFA y que tuvo como resultado la reducción del castigo a seis meses.

El jefe del Departamento de Genética y Biología Molecular de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro, dijo a Globo Esporte de Brasil que viajarán con una tesis sostenida y confiados en la absolución de Paolo Guerrero.

Luiz Claudio Cameron confía en un veredicto del TAS favorable para Paolo Guerrero, principalmente por el hecho de que la pena inicial se haya reducido de un año a seis meses. Por eso, la tesis elaborada por el bioquímico y utilizada en las audiencias anteriores no sufrirá ningún tipo de alteración, dijo Globo Esporte.

"No es una tesis descabellada, todo está basado en los resultados analíticos que se han medido. Es obvio que estamos hablando de datos, tanto que la FIFA acató y hubo una reducción a seis meses. No cambiamos ninguna parte de nuestra argumentación inicial", afirmó.

"No estamos de acuerdo con seis meses. Esta es la idea general. Todo se basa en resultados, no es una defensa hipotética. No es que creemos que puede haber ocurrido, son datos concretos", explicó Cameron.

LOS ARGUMENTOS DE LA DEFENSA

La defensa de Paolo Guerrero argumenta que el delantero tomó el té en un hotel de forma accidental. El delantero en ningún momento pidió té de coca, y el camarero, al servirlo, pudo haber cambiado los sobres de Té o no haber hecho la limpieza de la tetera correctamente.

Otro factor que refuerza la confianza de Cameron es la cantidad de Benzoilecgonina encontrada en la orina de Paolo Guerrero. "Lo importante es que la dosis medida en la orina del atleta es pequeñísima, no es compatible con el uso de droga purificada. Es compatible con un pequeño uso de té", dijo.



"El objetivo es reducir a cero, probar la inocencia y que nada se ha hecho mal. Lo que sucedió fue la contaminación de algún té que bebió tomar", comentó.

Cabe señalar que este jueves se verán dos audiencias en una en el TAS: Jose Paolo Guerrero vs. FIFA y la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) vs. FIFA y Jose Paolo Guerrero. La WADA solicita la ampliación de su suspensión a dos años.

