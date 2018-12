Desde México, Pedro Gallese, arquero de laSelección Peruana , expresó toda su solidaridad con los bomberos de la compañía Miraflores N°28, quienes el último sábado recolectaron dinero para comprar combustible y poder realizar sus labores.

"El día de hoy me enteré de la noticia (...) Me llena de tristeza saber que nuestros valientes bomberos no cuentan con los recursos mínimos para realizar su labor, labor que realizan voluntariamente, y no podemos ser indiferentes ante ello", lamentó el arquero nacional.

Ante esto, se comprometió a realizar una donación para activar una segunda bomba, además de una camiseta de la selección que vistió durante el Mundial para "que a través de una rifa o sorteo puedan obtener un poco más de recursos".

"De igual forma, insto a todos a colaborar con este tipo de causas nobles que no tienen otro objetivo más que protegernos. Unidos podemos lograr cosas extraordinarias como país. Cuento con ustedes también equipo. ¡Les deseo una feliz Navidad desde México! 🎅 ⚽💜🇵🇪👩‍🚒👨‍🚒", finaliza su post de Instagram.

En su colecta, los voluntarios reunieron cerca de 900 soles para evitar que sus unidades se queden paralizadas durante una emergencia.

Un gesto que demuestra que Pedro Gallese es, además de un excelente portero, una persona de muy buen corazón y consciente de los problemas del país.