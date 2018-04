Perú en el Mundial Rusia 2018: ¿Cuál es la función de Nolberto Solano como asistente de Ricardo Gareca?

Muchos se preguntan ¿cuál es la verdadera función de Nolberto Solano en el comando técnico de la Selección Peruana ? ¿Qué le aporta el 'Maestrito' al ya conformado grupo de trabajo con el llegó Ricardo Gareca en Marzo del 2015? pues el mismo exvolante de la bicolor respondió.

En una entrevista exclusiva que concedió al portal FIFA.com, Nolbero Solano reveló cuál es la parte del trabajo que cumple y no es poca cosa: habla con el entrenador y también con los seleccionados como una especie de intermediador.

A continuación, parte de la entrevista tomada de FIFA.com



¿Cuál ha sido su aporte? “Desde mi posición he intentado colaborar con el entrenador y tener su misma línea. Ricardo es un técnico muy abierto, que escucha. Como ex seleccionado, he intentado tener contacto con los jugadores y ayudarlos”, explica.

Da un ejemplo. “Si necesitamos que uno levante, hay que acercársele disimuladamente, contándole un poco las experiencias que uno ha vivido. Pero lo más importante ha sido mantenerse en mensaje”.

Y la calma, claro. “Si uno analiza en frío nuestra eliminatoria, fue de sufrimiento. En nuestro país decimos ‘si el peruano no sufre, no disfruta’. Los dioses se nos fueron alineando y nosotros lo aprovechamos”.

¿Qué puede suceder en el Mundial? “En Rusia tenemos que estar a la altura para poder competir contra tres equipos muy duros. Vamos a requerir de mucho trabajo y sufrimiento… ¡Para también disfrutarlo, como buenos peruanos!”.

