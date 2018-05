Este miércoles, el Perú amaneció con una noticia que se expandió cual reguero de pólvora: " Paolo Guerrero jugará el Mundial Rusia 2018 con la Selección Peruana ", informó Carlos Alberto 'El Trigrillo' Navarro y todos se ilusionaron. Sin embargo, con el correr de las horas la información volvió a quedar en rumor y el nombre del periodista quedó como tendencia en redes sociales.

La noticia de Paolo Guerrero no se pudo confirmar este mismo miércoles. Pero el 'Trigrillo' Navarro quedó como el hombre del día por lanzar esta bomba que provocó divertidos memes en redes sociales si es que 'patinaba' con la información.

Pero eso no es todo, los hinchas de la Selección Peruana también recordaron la vez que el 'Tigrillo' Navarro tuvo una discusión con Ricardo Gareca en plena conferencia de prensa. Fue en el 2016, después del empate 2-2 contra Venezuela en Lima, cuando el periodista tuvo una acalorada discusión con el entrenador de la bicolor.

"No utilice los términos que no me haga sentir en un columpio", le dijo el 'Tigrillo' Navarro a Ricardo Gareca por la frase "levantamos un partido". El entrenador de la Selección Peruana defendió su análisis pero el hijo del 'Tigre' Navarro prosiguió su crítica y le preguntó "¿en qué momento se ve su trabajo?"

Ricardo Gareca se enfureció con el 'Tigrillo' al que le dedicó fuertes palabras. "Quedará en usted analizar si le gusta o no le gusta el equipo. No tengo que analizar o desmenuzar al equipo aquí. Es un problema mío. El análisis es mío. Usted infórmele a la gente lo que ve de la Selección. Este es mi equipo, usted lo vio, después, usted sabe lo que tiene que decir. Si el equipo se arregla, no gusta, bueno, es problema suyo, no mío".

