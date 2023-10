Chile entendió a la perfección el plan de la Selección Peruana y no pasó apuros para neutralizarlo, adueñándose de la pelota y generando las ocasiones de gol necesarias para justificar su triunfo por 2-0. Alexis Sánchez, uno de los últimos referentes de la ‘Generación Dorada’ de la ‘Roja’ y más activos en la noche del jueves en Santiago, analizó lo sucedido en el estadio Monumental David Arellano y reconoció lo importante de haber sumado los tres puntos en casa.

El delantero del Inter de Milán destacó esta victoria porque se dio ante un rival directo como Perú y la cual les permite treparse hasta el quinto puesto de la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026. Asimismo, reconoció que también debieron haber ganado hace una fecha cuando empataron sin goles frente a Colombia.

“Era importante (sumar un triunfo), con Colombia también podíamos haber ganado. Hoy (ayer) se dio un partido difícil también, con un rival difícil, ustedes lo saben, y ganamos. El primer tiempo podríamos haber hecho dos goles fácil”, manifestó en diálogo con los medios de comunicación.

En esa misma línea, el nacido en Tocopilla valoró la mejoría que están teniendo en los últimos compromisos ya que eso se está viendo reflejado en el terreno de juego, donde fueron ampliamente superiores a la ‘Blanquirroja’. “Estamos haciendo las cosas bien y se vio reflejado. Merecíamos ganar”, agregó.

Por otro lado, el ‘Niño Maravilla’ también hizo hincapié al nuevo rol que le toca asumir en la idea de juego de Eduardo Berizzo, donde viene jugando como centrodelantero y lejos de la banda. “Me gusta jugar más de frente al arco, pero es un rol que me toca ahora y tienen que aprovechar los de atrás. Sí me gusta jugar de ‘9’, pero son diferentes dimensiones, allá (en Europa) las canchas son mucho más lindas y acá las no están muy buenas”, agregó.

Finalmente, Alexis Sánchez opinó sobre las posibilidades que tiene Chile de clasificar a la próxima Copa del Mundo. Además, analizó el duelo que tendrán con Venezuela en Maturín el martes 17 de octubre (4:00 p.m.), donde enfrentarán a un equipo motivado después de haber sumado un valioso empate frente a Brasil de visita. “Creo que hay jugadores para pelear. Los veo entrenar todos los días y tienen gran potencial. Ahora jugamos ante Venezuela, que empató con Brasil de visita, así que va a ser muy difícil”, cerró.





¿Cuándo volverá a jugar la Selección Peruana?

Luego de esta derrota por 2-0 en Santiago, la Selección Peruana volverá a jugar la próxima semana cuando reciba a Argentina por la fecha 4 de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el martes 17 de octubre desde las 9:00 p.m., se disputará en el estadio Nacional y será transmitido en todo el Perú por las señales de ATV, América TV y Movistar Deportes. En territorio argentino se verá por las señales exclusivas de TyC Sports y TV Pública.

Recordemos que la última vez que la ‘Albiceleste’ visitó nuestro país fue por las pasadas Eliminatorias Qatar 2022, con una derrota por 0-2 del equipo que por entonces era dirigido por Ricardo Gareca. Nicolás González (17′) y Lautaro Martínez (28′) anotaron los goles de los dirigidos por Lionel Scaloni, en un encuentro donde la ‘Bicolor’ se vio ampliamente superada y no encontró los caminos para hacerle daño a la selección que un par de años después se proclamaría campeona del mundo.





