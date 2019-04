¡Contigo Perú! Así alinearán la Selección Peruana y Argentina hoy por el Sudamericano Sub 17 [FOTOS]

Perú vs. Argentina | EN VIVO | EN DIRECTO | VER LATINA | VÍA MOVISTAR DEPORTES | ONLINE TV | LIVE HD | se enfrentan hoy por la fecha 1 del Hexagonal Final en el Sudamericano Sub 17. La Selección Peruana ya tiene listo el once para el primer partido rumbo al Mundial de Brasil 2019.

Perú vs. Argentina debutan en el Hexagonal Final del Sudamericano Sub 17 con el ánimo a tope. La bicolor llega a esta instancia como el mejor de la primera fase, al sumar 8 unidades y ser el único invicto del torneo.



EN VIVO Perú vs. Argentina: por el Sudamericano Sub 17 rumbo a la clasificación al Mundial de Brasil | EN DIRECTO



Argentina llega tras conseguir una heroica clasificación en la última jornada del grupo B, luego de golear 3-0 a Brasil y dejarlo fuera del certamen juvenil que se desarrolla en Lima.

Mira la galería que acompaña esta nota con las alineaciones de Perú y Argentina para el partido por el Sudamericano Sub 17.

