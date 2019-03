¡Lo besó la mamá, quisimos hacerlo todos! El emotivo festejo tras el gol de penal de Celi en el Sudamericano

Lo gritamos, lo celebramos y hasta hubo un festejo bien particular. A los 65 minutos del Perú vs. Bolivia , Yuriel Celi marcó el 2-1 para la Selección Peruana. El peruano besó la camiseta, elevó su mirada hacia el cielo y hasta su tía Mirna vino a abrazarlo y besarlo a raíz de su primer tanto en el Sudamericano Sub17 que se realiza en el estadio de San Marcos.



Celi tenía la mirada puesta en la pelota, se perfiló y fusiló al arquero boliviano. Puede que sea un tanto de penal, pero para nosotros es un golazo por lo que significa. En ese momento, Perú le gana 2-1 a Bolivia en su tercer partido del Grupo A del Sudamericano Sub17.



Este fue el segundo gol de la Selección Peruana Sub 17 en el torneo, luego de dos empates consecutivos sin goles ante Chile y Venezuela.



El siguiente partido de la 'bicolor' será ante Ecuador, este viernes 29 de marzo a las 7:30 p.m. Los muchachos deberán ganar la siguiente jornada para alcanzar la clasificación al hexagonal final.





