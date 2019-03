Lo gritamos todos: el gol de Nicolás Figueroa para Perú en el Sudamericano Sub17 [VIDEO]

Lo gritamos todo. Desde San Marcos hasta Piura o Tacna. A los 42 minutos del partido de Perú vs. Bolivia , Nicolás Figueroa marcó el 1-0 para la Selección Peruana. No fue un golazo, pero sí muy importante para la Blanquirroja en pro de acceder al hexagonal final del Sudamericano Sub17. Perú le gana a Bolivia, celebra todo un país.



El partido no tenía muchas chances para cada banco. La Selección Peruana tuvo una en pies de Yuriek Celi, mientras que Bolivia también tuvo otra a favor tras la ocasión de la Blanquirroja. Sin embargo, minutos después, centro desde la derecha y aparece Nicolás Figueroa para empujar la pelota y adelantarnos en la tercera jornada del torneo



Los dirigidos por Carlos Silvestri llegaron a este encuentro tras igualar a cero con Chile y Venezuela, por lo que este este duelo es de vital importancia para soñar con la clasificación al hexagonal final del Sudamericano Sub17.



En el estadio de San Marcos, Perú y Bolivia prometen un espectáculo para los espectadores aficionados del fútbol de menores. El hincha peruano siempre ha estado presente.





► Yuriel Celi estuvo a punto de anotar el primer gol para la blanquirroja [VIDEO]



► A punto de ser un tanto: Bolivia estuvo cerca de marcar el primer gol a la Sub-17 [VIDEO]