Aún no lo superan: exjugador de Brasil sospechó de una maniobra ilícita en título peruano de 1975

La final de la Copa América 2019 que se jugará este domingo entre Perú vs. Brasil provocó que los medios de ese país recuerden la última vez que Perú dejó en el camino a la 'Canarinha' para luego coronarse campeón del torneo. Sucedió en 1975, hace 44 años, y un protagonista de aquella llave, recordó que llegaron a sospechar de una maniobra ilícita o algo corrupto, el pase de la bicolor a la final.

La historia cuenta que Perú vs. Brasil se enfrentaron en partidos de ida y vuelta por la semifinal de la Copa América (antiguamente el formato no tenía sede fija y las llaves se jugaban a dos partidos) y el marcador global era 3-3, producto del triunfo bicolor en Belo Horizonte por 3-1 y de la victoria del Scratch por 2-0 en el Estadio Nacional de Lima. El clasificado, al no haber formato de desempate, se decidió por sorteo.

El sorteo se realizó en el salón de actos de la Asociación Nacional de Fútbol (ANF) del Estadio Nacional. Mientras pensaban quién sacaría la bolilla con el nombre del finalista, Verónica Salinas ingresó buscando a su padre, don Teófilo, entonces presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y ella decidió la suerte. Perú fue finalista.

"Fue la única vez en mi carrera que vi que una definición se decida de esa forma. Ya habíamos salido del estadio (Nacional de Lima) y vimos fuegos articiales. Ahí supimos que ya estábamos eliminados. No tengo como probar nada, pero recuerdo que en esa época sospechamos de 'maracutaia' (término portugués usado para hablar de una acción ilícita o corrupta)", dijo el ex futbolista Piazza, capitán de Brasil en aquel partido coontra la bicolor y hoy presidente de la Federación de las Asociaciones de Atletas Profesionales en su país.

"No estoy diciendo que pasó, pero sabemos que pasa de todo en el fútbol. Una bolita congelada, tal vez. Si el sorteo hubiese sido en la cancha, yo, como capitán, habría participado. No fue así", agregó el ex jugador en entrevista con el portal Globo Esporte de Brasil.

Por ese hecho, Piazza considera importante derrotar a Perú en la final de este domingo. "Nos quedamos con el sabor amargo en aquella época a pesar de la victoria. Ahora, con todo respeto por Perú y su gran victoria en las semifinales, es una cuestión de honra para Brasil ganar. Por todo lo que pasó en las últimas copas del mundo, es una buena chance para la selección rescatar su orgullo, confianza y credibilidad con un título", indicó.

