Hace tiempo no nos vemos: ¿Neymar es el tercer mejor del mundo como dice FIFA 20? 

Tiene 27 años, pero parece haber vivido más que cualquiera. Entre lesiones y polémicas, Neymar ha estado en el ojo de la tormenta y, al mismo tiempo, fuera del epicentro futbolístico. Los problemas físicos no le permitieron estar en la última Copa América, ni tampoco en las fases decisivas de la pasada Champions League, pero en esta temporada quiere tomarse su revancha personal, aunque no lo hayan dejado salir de la jaula de París.

Su falta de continuidad (20 partidos en la Ligue 1 2017/18 y 17 en la 2018/19) ha hecho que perdamos el foco en lo que realmente es bueno, pero quién no respiró aliviado cuando la selección brasileña bajó un escalón en el favoritismo del último torneo tras la baja de su estrella. Y es que por algo, con mucha carrera por delante, ya tiene 61 goles con la ‘Canarinha’ y es el tercer máximo goleador solo por detrás de Ronaldo (62) y Pelé (77).

El último gol de Neymar con la selección brasileña fue ante Colombia. (Getty)

Pero más allá de las polémicas suscitadas en Francia durante los últimos meses, en horas recientes el videojuego ‘FIFA 20’ presentó el top 100 de mejores jugadores que tendrá con Neymar como tercer mejor futbolista de la consola, solo por detrás de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Con todo lo que ha pasado, el mundo del fútbol no dudó en generar polémica ¿Merece realmente los ‘92’ que le han puesto?

Suena ridículo basarse por un dispositivo virtual para generar un argumento, pero aunque, por ejemplo, Kylian Mbappe haya tenido mayor protagonismo en el PSG durante la pasada temporada y Everton haya sido la gran figura brasileña en la Copa América, ‘Ney’ sigue siendo el más determinante de su equipo en los partidos en los cuales está presente. Eso, al fin y al cabo, hace que sus entrenadores (Tité y Thomas Tuchel) basen su estrategia en la determinación de su estrella.

Kylian Mbappe se perdió la fecha FIFA por lesionarse ante el Toulouse. (Video: YouTube)

Lo tiene todo

Desde que salió del FC Barcelona, el brasileño tiene números de escándalo. En 76 partidos disputados con su nuevo equipo y selección, Neymar ha participado en 100 goles con 60 anotaciones y 40 asistencias, como para argumentar que pueda haber alguien más determinante que él. A eso sumemos que en este lustro se ha perdido 69 encuentros, número no menor.

El ex Santos salió de España con la intención de entrar en un contexto diferente al que vivía en la ‘Ciudad Condal’. La MSN casi siempre cuadriculaba su juego en la banda izquierda pegado a la cal, con Lionel Messi siendo el encargado de tener más libertad. Aun así, sus estadísticas eran fabulosas con 105 goles y 59 asistencias en 186 partidos.

Neymar le hizo tres goles al Real Madrid con la camiseta del Barcelona. (AFP / YouTube)

Aunque su objetivo de figurar frente al Torre Eiffel no se ha dado hasta el momento –nublado por la ‘Orejona’ y el nivel inferior del torneo francés en comparación de la Premier League y Liga Santander– Neymar sí que ha dado un salto cualitativo en los campos franceses. La libertad empezando desde la banda izquierda con esa facilidad para ganar duelos individuales así esté en inferioridad numérica le dan mucho a Tuchel.

Porque, aunque Mbappe parezca ser el que cambia el ritmo, es el de 27 años el que maneja los hilos. No solo con pelota es determinante, pues su entendimiento del tiempo y espacio le permiten ubicarse en el lugar indicado para no perdonar dentro del área. Su último gol ante Colombia en el amistoso de Estados Unidos es un buen ejemplo de ello.

¿No lo extrañamos?

Los últimos dos partidos de la selección peruana ante la ‘verdeamarelha’ fueron sin Neymar. Y la verdad es que no hizo falta. Los dirigidos por Tité igual encontraron el camino para superar a los de Ricardo Gareca y ahora el ‘Tigre’ deberá ser aún más cuidadoso con la confirmación del ‘10’ en el once para el encuentro del martes en la noche.

El resumen de la final de la Copa América entre Perú y Brasil. (América TV)

La última vez que le vimos la cara fue en el estadio Nacional de Lima. Tras la victoria peruana en Paraguay (1-4), un Brasil que llegaba invicto con su nuevo entrenador nos visitaba y nos daba un repaso. Aunque el entonces futbolista del Barca no anotó, sí que fue un dolor de cabeza para Aldo Corzo. Ahora las marcas deberán ser más estrictas que nunca.

Entendiendo que empezará por izquierda, como suele hacer, los apoyos del volante derecho y tanto del central como del mediocampista serán fundamentales para generarle una especie de jaula, donde se le complique un poco salir. Así, entendiendo que su movimiento natural es hacia dentro, se evitará que pueda perfilarse de cara al arco de Pedro Gallese, quien tendrá que estar muy atento.

El último partido de Neymar ante la selección peruana en el Nacional.

Es un amistoso, pero los peruanos ya confirmaron que no lo tomarán como tal. Después de la derrota ante Ecuador, no queda otra que mirar este partido como una revancha y, ante un rival superior, no se puede dar ni un milímetro de ventaja, sobre todo si al frente tienes al tercer mejor jugador del mundo.

► Barcelona pone calma: el último informe de la lesión de Umtiti



► Inter puso la mira en Ravzan Marin, la nueva 'joyita' del Ajax



► "Una cosa es Cristiano como futbolista y otra como persona"



► Bomba de nombre Messi: revelan al equipazo inglés al que pudo llegar