Con la resaca del triunfo sobre Uruguay, la Selección Peruana tiene que pasar la página rápidamente y enfocarse en el encuentro del próximo martes contra Brasil. Por más que las estadísticas señalen que nunca le ganamos por Eliminatorias –10 derrotas y cuatro empates–, este equipo ya demostró que puede sacar petróleo de su orden defensivo y gestar acciones de peligro cuando se lo propone, cuando a los más talentosos no les quema la pelota y asumen la responsabilidad de empujar a sus compañeros con determinación. Así pues, Jorge Fossati debe estar maquinando el plan para complicarle la vida al ‘Scratch’.

El ‘Nono’ sabe que no será una tarea sencilla, ya que ni en el mejor momento de esta generación fuimos capaces de al menos rescatar un empate en tierras brasileñas. Sin embargo, el panorama apremia y por más que salimos del fondo de la tabla de posiciones, necesitamos sumar la mayor cantidad de puntos para reducir el margen que nos distancia de la zona de repechaje. “No estamos en una posición cómoda, no estamos llegando a metas, pero vamos partido a partido. Ahora con mucha fe para el martes hacer otro gran partido y tratar de traernos puntos”, afirmó el DT ‘charrúa’ en conferencia de prensa.

Si bien dicen que equipo que gana no se cambia, hay que interpretar cada partido como una historia distinta y que no todos los contextos nos llevarán a tener un desempeño como el que vimos frente a Uruguay. En ese sentido, Fossati podría aplicar algunas variantes dentro de su alineación titular, no solo pensando en el rival que tendrá enfrente, sino también por algunas piezas que volverán a estar disponibles: Wilder Cartagena y Marcos López cumplieron su fecha de suspensión, mientras que Luis Advíncula podría reaparecer por el carril derecho. ¿Qué cambios podemos esperar en el 3-5-2 de la ‘Bicolor’? ¿Habrá alguna sorpresa considerando que jugamos contra Brasil?

Jorge Fossati podría ensayar algunos cambios contra Brasil. (Foto: GEC)

Las posibles movidas del ‘Nono’

Partiendo desde el fondo, está claro que la línea defensiva es lo más consistente y sólido que viene mostrando la Selección Peruana desde que asumió Jorge Fossati. Dicho esto, con el regreso de Marcos López como carrilero izquierdo, Alexander Callens debería volver a su posición habitual como stopper y acompañar a Carlos Zambrano y Miguel Araujo. Si bien Luis Abram no lo hizo mal contra Uruguay, el zaguero del AEK Atenas es el titular y su velocidad en el retroceso será importante para tratar de controlar a los delanteros veloces que tiene Brasil, además se le notó incómodo jugando en una posición poco habitual para él.

Por derecha, se espera que Luis Advíncula pueda estar disponible para el martes si es que llega a recuperarse a tiempo. El ‘Rayo’ llegó desde Argentina con molestias físicas y quedó descartado para arrancar contra la ‘Celeste’, pero tras el triunfo se le vio entrenando con los futbolistas que no tuvieron actividad y Fossati tiene intenciones de alinearlo ante la ‘Canarinha’. Eso sí, si no está al 100 % y llega con lo justo, sería preferible mantener a Andy Polo y no arriesgarnos a un cambio precipitado durante el encuentro por un posible recrudecimiento de su lesión.

Luis Advíncula podría reaparecer contra Brasil. (Foto: Getty Images)

En el mediocampo hay algunas dudas. Wilder Cartagena cumplió su fecha de suspensión y será una opción para ser el volante tapón dentro del 3-5-2. Jorge Castillo tomó el lugar de Renato Tapia contra Uruguay y fue de menos a más, cerrando un desempeño aprobatorio con un importante desgaste físico por la labor que tuvo al contener a los mediocampistas ‘charrúas’. ‘Carta’ es un elemento del gusto del ‘Nono’ y no es una variante descabellada, pues además cuenta con más experiencia en Eliminatorias que el futbolista del Gil Vicente. Dicho esto, juegue quien juegue tendrá que tener un nivel de atención altísimo, incluso mucho más que el último viernes.

En cuanto a los interiores, Sergio Peña es el único seguro en su puesto. Fue la manija del equipo ante los ‘charrúas’ y viene creciendo fecha a fecha, sobre todo cuando tiene que asumir un rol protagónico con la pelota en los pies. No obstante, por izquierda existe una duda. Oliver Sonne jugó ahí el viernes, pero claramente no es su posición y el experimento de Jorge Fossati tuvo cosas positivas (su despliegue físico y polifuncionalidad) como negativas (su poca presión en el pase). Ahora que Cartagena está habilitado, es una alternativa para volver a una zona donde ya jugó bajo la dirección técnica del ‘Nono’.

Sergio Peña fue una de las figuras de Perú contra Uruguay. (Foto: Getty Images)

En la ofensiva, lo más seguro es que se mantengan Alex Valera y Edison Flores. En cuanto al pomalqueño, su desgaste físico es necesario en un partido así y frente a Uruguay demostró haber mejorado muchísimo en la toma de decisiones, dándole un respiro al equipo cuando era necesario y asociándose con los volantes que llegaban desde atrás. El ‘Orejas’, por su parte, tuvo un desempeño irregular y está lejos de su mejor versión con la Selección Peruana. No obstante, Fossati confía en él y mantendrá sus otras alternativas para refrescar el ataque en el segundo tiempo, con elementos como Joao Grimaldo y Bryan Reyna.

Precisamente el ‘Picante’ es una alternativa interesante que contra la ‘Celeste’ se mostró atrevido y encarador, dándole a Perú algo que necesitaba para liberarse del ahogo por la presión rival. Asimismo, Piero Quispe y Jean Pierre Archimbaud gozan del respaldo de Fossati, por lo que se perfilan como posibles cambios. Brasil será un rival durísimo, con mucho más recursos que Uruguay y que tiene las de ganar en casa. Más allá del resultado, la ‘Blanquirroja’ tiene que seguir creciendo como equipo. Ya lo dijo el ‘Nono’: “Nos toca seguir corrigiendo con humildad, autocrítica y a seguir mejorando, porque de verdad creo en el equipo peruano”.

Bryan Reyna tiene chances de ser una variante contra Brasil. (Foto: Getty Images)





