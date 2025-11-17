En Chile se respira buen ánimo y un ambiente de optimismo de cara al futuro. Si bien terminaron en la cola de las Eliminatorias 2026, en la interna quieren cambiar esa imagen y desde ahora están trabajando en el recambio generacional de la mano de Nicolás Córdova. Uno de los abanderados y de mayor experiencia es Ben Brereton, quien ya lleva dos procesos clasificatorios encima y ahora quiere tomar un rol más protagónico pensando en la Copa del Mundo del 2030.

Si bien en el reciente triunfo por 2-0 sobre Rusia no arrancó de titular, el delantero de 26 años ingresó en la etapa complementaria y se hizo presente en el marcador, aprovechando un error defensivo de los rusos ante la presión de la ‘Roja’. Así pues, tras el entrenamiento del último domingo, charló con Keno Trotamundos y dejó varios mensajes sobre su presente en el seleccionado mapochino.

En primera instancia, valoró el hecho de reencontrarse con sus compañeros y haber sido determinante en los triunfos frente a Rusia el pasado sábado y contra Perú en octubre: en ambos duelos marcó. “Me gusta jugar por Chile, definitivamente. Estoy muy contento de regresar con los chicos, he disfrutado ambos viajes. Ha sido divertido y además hemos obtenidos buenos resultados”, afirmó.

Después de varios meses alejado de la Selección de Chile, Ben Brereton ha sentido el respaldo del nuevo comando técnico al mando del equipo y eso lo ha motivado para observar el futuro con más optimismo. Sabe que este es un comienzo diferente y tiene que aportar desde donde le toque, pero más si es con goles de por medio.

“Tanto dentro como fuera del campo, he visto a un grupo muy conectado, la idea es dar un paso hacia adelante. Este cuerpo técnico ha sido brillante, tiene muy buena conexión con todos. Estamos contentos de estar representando al país”, aseguró.

Ben Brereton registra 39 partidos con Chile. (Foto: Getty Images)

Como se recuerda, el atacante del Derby County no tuvo mucho espacio cuando Ricardo Gareca estuvo en el banquillo, quedando al margen en los últimos encuentros de la pasada Eliminatoria. Brereton ya no quiere pensar en eso y ahora solo busca enfocarse en este nuevo proceso para consolidar un grupo más unido.

“Es fútbol. A algunos entrenadores les gustas, a otros simplemente no, así es como es. No tiene sentido que yo esté sentado aquí quejándome de lo que pasó porque al final del día los entrenadores son los que deciden”, comentó.

“Obviamente, todos estamos decepcionados por no clasificar al Mundial, pero ahora estamos olvidando eso y enfocándonos en lo que nos queda por delante. Siento que los últimos partidos han sido muy buenos”, remarcó, haciendo hincapié en lo mal que le fue a Chile en las Eliminatorias 2026.

Finalmente, Ben Brereton habló sobre la Selección Peruana y lo que esperan sacar de este nuevo amistoso en Sochi. “Sabemos que ellos tienen un buen equipo y jóvenes. Ellos querrán ganar el partido y nos respaldamos en nuestra actuación contra el mismo Perú y Rusia, así que con suerte podremos conseguir una nueva victoria”, puntualizó.

Ben Brereton debutó con Chile en junio del 2021. (Foto: Getty Images)

Perú vs. Chile: horarios del partido

El encuentro entre Perú vs. Chile está pactado para este martes 18 de noviembre desde las 12:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 2:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a la 1:00 p.m.; en México a las 11:00 a.m.; y en España a las 6:00 p.m.

Perú vs. Chile: canales de TV

El partido entre Perú vs. Chile se disputará en el Estadio Olímpico Fisht, con la transmisión exclusiva de Movistar Deportes para la señal cerrada, disponible en los canales 003 y 704 HD del servicio de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta se verá a través de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la página web de Depor.

