La Selección Peruana viene ultimando detalles para lo que será su estreno en la Copa América 2024, cuando este viernes 21 de junio enfrente a Chile en Estados Unidos. Si bien esta nueva edición del ‘Clásico del Pacífico’ tiene a los mapochinos como claros favoritos, existe la expectativa por saber cómo afrontará este cruce el plantel dirigido por Jorge Fossati. Precisamente el director técnico uruguayo conversó con los medios de comunicación en Dallas, revelando que tiene un nerviosismo particular a un día del cruce que se disputará en el AT&T Stadium.

Con 71 años y mucha experiencia en este tipo de circunstancias, el ‘Nono’ evitó caer en el facilismo de decir que el encuentro con Chile es uno más, por lo que aseguró que lo está asumiendo con la responsabilidad que amerita el asunto. Asimismo, explicó que no quiere trasladarle su nerviosismo a sus pupilos y espera que ellos estén motivados de asumir un nuevo reto internacional con la ‘Blanquirroja’.

“Por más veterano que soy, los sentimientos siguen jugando y no me gusta andar con poses de que para mí es un partido. Estoy nervioso como cualquiera que hace las cosas con sentimiento, con responsabilidad, por lo menos eso es lo que a mí me pasa. Esa ansiedad, ese nerviosismo, por supuesto trato de dominarlo porque no es lo que le tengo que pasar a los jugadores”, sostuvo.

En esa misma línea, el exentrenador de Universitario de Deportes reflexionó sobre lo que significa tener enfrente a la ‘Roja’, un rival histórico de la Selección Peruana. El ‘charrúa’ se mostró optimista y confiado en que su plantel sacará adelante este partido, más allá de que el presente señale que el funcionamiento colectivo de su 3-5-2 todavía tiene mucho por mejorar, tal como se vio en los últimos amistosos frente a Paraguay y El Salvador.

“Lo que buscamos es que en estos momentos los futbolistas estén motivados. Lo mío es eso, tratar de estar equilibrado emocionalmente para lo que le paso a los jugadores. No voy a negar que a pesar de los 800 años que tengo y de 10 mil partidos que he jugado, siempre el partido que tenemos para jugar es el más importante del año. En este caso, este tiene ciertas particularidades que lo refuerzan”, acotó.

Por otro lado, según el entrenamiento del miércoles en Dallas, Jorge Fossati viene ensayando algunos movimientos en la oncena titular que pararía frente a los dirigidos por Ricardo Gareca. Si bien nada está definido del todo y este jueves volverá a mover sus fichas, por ahora así va su oncena’: Pedro Gallese; Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Alexander Callens; Andy Polo, Sergio Peña, Wilder Cartagena, Piero Quispe, Luis Advíncula; Edison Flores y Gianluca Lapadula.





Perú vs. Chile: ¿a qué hora juegan y dónde verlo?

Perú y Chile se enfrentan este viernes 21 de junio por la primera fecha del Grupo A de la Copa América de Estados Unidos. El partido está pactado para jugarse en el AT&T Stadium desde las 7:00 de la noche, en el horario en Perú, Ecuador y Colombia. En países como Chile, Venezuela y Bolivia iniciará a las 8:00 p.m.; mientras que en Argentina, Uruguay y Brasil a las 9:00 p.m.

La señal que se encargará de transmitir el ‘Clásico del Pacífico’ es DIRECTV, que tiene todos los derechos televisivos para pasar la Copa América 2024 en Latinoamérica por DSports (DGO en su versión de streaming). Sin embargo, en Perú, este duelo y todos los de la Selección Peruana podrán ser vistos también por América TV. Respecto a Chile, este choque estará disponible en Chilevisión. Recuerda que en Depor te haremos vivir el minuto a minuto y todas las incidencias.





