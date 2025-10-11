La Selección Peruana vivió una noche amarga en Santiago. A pesar de haber mostrado pasajes de buen fútbol y una identidad más clara en su juego, el equipo dirigido por Manuel Barreto terminó cayendo 2-1 ante Chile en un amistoso que dejó más lecciones que reproches. El desenlace fue cruel: un autogol en la última jugada del partido sentenció la derrota y dejó al plantel con la sensación de que el resultado no reflejó lo sucedido en el campo, así fue como lo catalogó el capitán del duelo Miguel Araujo.

En medio del descontento por la forma en que se escapó el empate, la reflexión posterior se centró en los avances de este nuevo ciclo. Con una plantilla con promedio de edad de 24 años y varios debutantes absolutos, la Bicolor mostró destellos de competitividad y disciplina táctica, aspectos que Barreto busca consolidar como parte del proceso de renovación generacional.

Miguel Araujo, uno de los pocos jugadores experimentados del plantel, fue la voz de liderazgo tras el pitazo final. El defensor reconoció la frustración que dejó el resultado, pero valoró el esfuerzo y la entrega del grupo: “Nos vamos con sensaciones algo injustas, esto es fútbol. Por momentos supimos manejar la pelota con este equipo nuevo, creo que lo hicimos bien. Nos vamos con sensaciones raras, pero con mejoría”, expresó.

La Selección Peruana volverá a jugar en la fecha FIFA de noviembre, ante Rusia y Chile. (Foto: FPF)

El zaguero de Sporting Cristal asumió el papel de guía dentro de un grupo que combina juventud y entusiasmo. En su análisis, destacó que más allá de los errores, el equipo supo competir ante un rival directo en los procesos clasificatorios, lo que representa un paso importante en el proceso de reconstrucción de la selección nacional.

Durante el encuentro, Barreto apostó por nombres nuevos en la alineación, entre ellos Matías Lazo, Diego Enríquez, Felipe Chávez y Maxloren Castro, todos debutantes oficiales con la Bicolor. Esa frescura permitió ver una versión del equipo más atrevida y dinámica, aunque todavía con aspectos por corregir en la toma de decisiones atrás.

Araujo, en su rol de líder, subrayó que asume con plena responsabilidad el desafío de guiar a esta nueva camada de futbolistas: “Tengo procesos atrás que me han enseñado mucho: el Mundial, la Copa América, el repechaje. Ahora toca encaminar a los jóvenes, tener la responsabilidad y hacerlo con mucha humildad”, indicó con firmeza.

Perú vs. Chile juegan por amistoso internacional FIFA. (Foto: Getty Images)

El defensor, además, resaltó el trabajo que se viene realizando en la interna bajo el mando de Barreto, quien busca ampliar el universo de jugadores y fomentar la competencia en cada puesto. La idea del comando técnico pasa por proyectar una selección más dinámica y juvenil.

Pese a la derrota, la Selección Peruana dejó señales alentadoras. La conexión entre los más jóvenes y los futbolistas de experiencia se perfila como uno de los pilares para el futuro inmediato, donde el objetivo no solo es recuperar resultados, sino también consolidar una identidad que permita volver a competir de igual a igual con las potencias de la región.

