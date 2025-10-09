Luego de la desastrosa Eliminatoria para el Mundial del 2026, la Selección Peruana afrontará una fecha FIFA en donde solo disputará un partido frente a Chile, el cual servirá para ver nuevos rostros y que el comando técnico, a cargo de Manuel Barreto de manera interina, deje los primeros bosquejos de lo que será el plantel con miras al proceso clasificatorio para la Copa del Mundo del 2030. Esto recién comienza y, de momento, este amistoso le servirá a la ‘Bicolor’ para sacar algunas conclusiones.

En una convocatoria de 24 futbolistas, que se redujo a 23 tras la desconvocatoria de Kevin Quevedo por asuntos personales, una de las grandes interrogantes entorno a la alineación que veremos este viernes en el Estadio Bicentenario de La Florida, es la del ‘9’. Sin Paolo Guerrero como estandarte, la ‘Blanquirroja’ deberá allanar el camino para los llamados a sucederlo en el puesto.

Claramente no es algo definitivo, pero sí el primer ensayo de lo que veremos en un mediano y largo plazo. Entre los citados, los candidatos para ser el punta son Alex Valera, Luis Ramos y Juan Pablo Goicochea, cada uno con un presente distinto y características particulares, que a lo largo de la semana permitieron que Manuel Barreto imagine sobre su pizarra la formación ideal para afrontar este Clásico del Pacífico.

En primer lugar, hay que mencionar que Alex Valera no fue desconvocado como se especuló en su momento, a raíz de los problemas físicos en la zona lumbar que le impidieron jugar el pasado fin de semana con Universitario de Deportes. Si bien no está al 100 %, Barreto decidió mantenerlo en la lista para ver su evolución a lo largo de la semana y definir si llega en óptimas condiciones al amistoso.

De estar físicamente bien, Valera sería un serio candidato a ser titular ante Chile. El nacido en Pomalca está atravesando por uno de sus mejores momentos en la ‘U’ y está siendo determinante en esta recta final de la temporada, donde los cremas luchan por el tricampeonato. En números, registra 15 goles y cinco asistencias en lo que va del 2025, contabilizando encuentros de la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Alex Valera es el goleador de Universitario en la temporada 2025. (Foto: GEC)

Otro nombre a tomar en cuenta es del Luis Ramos. El atacante del América de Cali fue el último convocado en unirse a los trabajos en la Videna, debido a un permiso especial de Barreto para que pueda disputar el encuentro frente a Millonarios del pasado lunes, donde su equipo cayó por 2-1. Ayer no entrenó a la par de sus compañeros, pero no por alguna lesión, sino para procurar que tenga una carga mínima ante el reciente desgaste físico.

Ramos, que está a préstamo en los ‘Diablos Rojos’ hasta finales de diciembre –en Colombia afirman que negociarán la compra de su pase con Cusco FC–, también vive un buen presente en el fútbol colombiano. Desde agosto hasta ahora, lleva tres goles en el Torneo Clausura; en total, desde que llegó a inicios de 2025, registra 11 tantos y dos asistencias en 42 duelos disputados, entre Liga BetPlay, Copa Colombia y Copa Sudamericana.

Luis Ramos registra 11 goles con América de Cali en la temporada 2025. (Foto: Getty Images)

La última opción es Juan Pablo Goicochea. El delantero de Platense, tras sumar unos minutos con el primer equipo durante el 2024, no ha vuelto a ser tomado en cuenta y apenas registra algunos encuentros con la reserva a lo largo del 2025. Con poca continuidad, el futbolista de 20 años tiene pocos boletos para ser titular, pero sí podría ser utilizado como una pieza de recambio si Manuel Barreto lo cree conveniente.

La Selección Peruana tendrá un último entrenamiento este jueves en privado, para después viajar a Santiago en horas de la tarde. Aquí se definirá la alineación titular para el amistoso ante Chile, donde seguro tendremos muchas novedades. Todo está en manos de Barreto, quien espera sacar conclusiones positivas de este primer examen, independientemente del resultado final del encuentro.

Juan Pablo Goicochea fue el estandarte de la última Sub-20 en el Sudamericano de Venezuela. (Foto: ITEA Sports)

¿A qué hora juegan Perú vs. Chile?

El encuentro entre Perú vs. Chile está programado para este viernes 10 de octubre desde las 6:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 7:00 p.m.; en México a las 5:00 p.m.; y en España a la 1:00 a.m. del sábado 11.

¿En qué canales ver Perú vs. Chile?

El partido entre Perú vs. Chile se disputará en el Estadio Bicentenario de la Florida en Santiago, con la transmisión de Movistar Deportes, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App. En señal abierta de Perú, se podrá seguir el duelo por América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9), mientras que desde Chile a través Chilevisión (CHV), su versión digital por MICHV y vía Disney Plus (ESPN). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

