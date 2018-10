Perú vs. Chile EN VIVO: el lujoso hotel donde se hospeda la bicolor en Miami

Se viene un partido de alto voltaje. El Perú vs. Chile de este viernes en Miami será una verdadera prueba para la bicolor. El objetivo no es otro que afianzar a los nuevos jugadores al grupo y también sacar una victoria en un 'Clásico del Pacífico' que se no es esquivo desde hace mucho tiempo.

La bicolor tendrá algunas ausencias, pero igual ha elegido a un grupo de jugadores que es perfectamente capaz de sacar adelante un partido complicado como el que se viene. Los jugadores sudan la gota gorda en los entrenamientos y luego se relajan lo más que pueden en un hotel que lo tiene todo.

El Sawgrass Grand Hotel & Suites Sports Complex es el hotel en el que se aloja la Selección Peruana durante su estancia en Florida.

El hotel fue el mismo que uso la bicolor en el amistoso previo al Mundial frente a Croacia y cuenta con una enorme piscina y una gran cancha de fútbol que es usada por el equipo de todos para sus entrenamientos.

En la galería de fotos que acompaña a esta nota mira más sobre las instalaciones de este gran hotel. La Selección Peruana se enfrenta a Chile este viernes desde las 7 y 30 de la noche (hora peruana).