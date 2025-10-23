Perú vs Colombia: fecha, hora y dónde ver la Liga de Naciones Conmebol por el Mundial Femenino 2027

Perú vs. Colombia se enfrentan este viernes 24 de octubre, en el cruce correspondiente a la primera fecha de la Liga de Naciones Conmebol. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, donde ambas selecciones verán su debut en un nuevo formato de unas clasificatorias sudamericanas femeninas rumbo al Mundial 2027. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Este encuentro marca el inicio de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina (LNF) 2025-2026, un torneo histórico que, por primera vez, sirve como Eliminatoria Sudamericana directa para el Mundial de la FIFA 2027 (Brasil). El torneo, con nueve selecciones, otorgará dos cupos directos y dos al repechaje intercontinental.

La Selección Peruana, con el DT Antonio Spinelli a la cabeza, inicia un ciclo de reconstrucción con el objetivo de fortalecer su estructura y ganar competitividad. Perú buscará aprovechar la LNF para sumar minutos internacionales y experiencia, integrando nuevas convocadas y talento del exterior en un formato que exige regularidad.

Colombia, bajo el DT Ángelo Marsiglia, es una de las potencias continentales y favorita para obtener uno de los cupos directos al Mundial. La “Tricolor” asume el debut como una prueba de su crecimiento, aunque el cuerpo técnico ha optado por darle protagonismo al recambio generacional y a jugadoras que brillan en ligas internacionales.

Selección Peruana femenina ya está en Medellín para su duelo con Colombia. (Foto: La Bicolor)

Colombia, jugando en el Estadio Atanasio Girardot, impondrá un juego propositivo y de alta intensidad, buscando dominar desde la posesión y la presión. Perú, consciente de la jerarquía rival, planteará un partido mixto, equilibrando una defensa ordenada con transiciones rápidas para sorprender a una defensa que puede ser expuesta.

El partido tiene un foco especial en Linda Caicedo, quien es la estrella de la competición y una de las jugadoras más desequilibrantes del mundo, pero que llega con una sobrecarga muscular por su continuidad en el Real Madrid. Colombia cuenta con un alto porcentaje de jugadoras en ligas extranjeras, lo que eleva el nivel de exigencia y experiencia del equipo en este debut crucial.

En la historia reciente de la Copa América Femenina, Colombia mantiene una clara ventaja sobre Perú. De los enfrentamientos directos en este torneo, la “Tricolor” ha dominado, registrando varias goleadas y victorias ajustadas. Este antecedente histórico obliga a Perú a buscar una actuación defensiva perfecta para intentar sumar. Un buen rendimiento defensivo será vital para soñar con los primeros tres puntos.

Hay que recordar que si bien se juegan 2 partidos en esta fecha doble del mes de octubre, la ‘bicolor’ descansará en la segunda jornada pues son solo 9 los equipos que participan en esta edición. Esto debido a que Brasil, por ser país anfitrión, ya tiene asegurado su cupo directo.

¿A qué hora juegan Perú vs Colombia?

El encuentro entre Perú vs Colombia está programado para este viernes 24 de octubre desde las 6:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 7:00 p.m.; en México a las 5:00 p.m.; y en España a la 1:00 a.m. del sábado 25.

¿En qué canales ver Perú vs Colombia?

El partido entre Perú vs Colombia se disputará en el Estadio Atanasio Girardot, de Medellín, con la transmisión exclusiva de DSports para todo el territorio latinoamericano, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV. Recuerda que también podrás verlo vía streaming por DGo. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR