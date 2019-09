Locales, otra vez: Perú recibió impresionante banderazo en New Jersey

Para no perder la costumbre, antes del Perú vs. Ecuador , la S elección Peruana recibió un banderazo este miércoles en New Jersey, donde encarará el primero de sus amistosos por la fecha FIFA de septiembre.

Un grupo de aficionados de la bicolor demostraron su respaldo al equipo de Ricardo Gareca en la noche previa a su duelo de preparación frente a Ecuador en el estadio Red Bull Arena.

La muestra de afecto se dio en los exteriores del Hotel Hilton Parsippany, lugar de concentración del cuadro nacional en la antesala del enfrenamiento con la representación norteña.

Banderazo a la bicolor en New Jersey. (Foto: Fernando Sangama / GEC - Video: Depor)

La Blanquirroja chocará con Ecuador este jueves desde las 7:00 de la noche (hora peruana). Luego viajará a Los Ángeles en busca de una revancha ante Brasil tras la final de la Copa América.

¿Dónde se jugará el Perú vs. Ecuador?

Estadio: Red Bull Arena

Capacidad: 25000 espectadores

Árbitro: Armando Villarreal (Estados Unidos)